Por: Pablo de los Cobos, colaborador de Amicus*

Escribimos esta columna en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Toda Forma de Violencia Contra la Mujer, y de los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra la mujer, que van desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Es importante que ante esta situación mundial aún no resuelta, se señale el problema, se le identifique y se le saque de la luz de la opinión pública para evitar cualquier negación u ocultamiento.

Es cierto, se podría decir que la situación de las mujeres ha mejorado levemente, por ejemplo: a nivel mundial, el número de mujeres en los parlamentos se ha duplicado y la brecha salarial ha comenzado a cerrarse en la mayoría de los países. No obstante, las mujeres todavía ocupan solo el 22 % de los escaños en los parlamentos y ganan un 24 % menos que los hombres, además de que las tendencias están estancadas. A estas cifras añádasele la discriminación múltiple, en la que una mujer que además pertenece a otra categoría sospechosa (como comunidad indígena o LGBTI+) tiene ingresos menores. Por otro lado, si bien se ha avanzado gracias a la lucha de millones de personas, la violencia ha avanzado también hacia formas diversas de expresión que en el fondo tienen un denominador común: la idea de las mujeres o de lo femenino inferior.

La violencia hacia mujeres se considera una violación de derechos humanos extendida y persistente a nivel nacional y mundial. Ahora bien, la misma adquiere formas diferentes y no todas las expresiones de violencia pueden emplear políticas públicas similares. A continuación hablaremos de las principales formas o tipos de violencia hacia la mujer (es una lista enunciativa, no limitativa) con la intención de que en un espacio de revisión personal puedas analizar si las realizas o sufres de las mismas, ya sea para cambiar tus hábitos, o para denunciar y buscar asesoría. Un mismo acto puede expresar dos o más formas de violencia.

– Violencia física: probablemente nuestra idea tradicional de violencia que tiene como característica que se realiza por el hecho de ser mujer o aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Puede incluir caricias agresivas o pellizcos hasta mutilación genital o asesinato (feminicidio).

– Violencia sexual: vulnera el derecho a decidir libremente. No necesariamente es genital, aunque puede serlo, e incluye en sus expresiones la intimidación, chantaje, la amenaza de ser violada, tocamientos, penetración, trata de personas o prostitución forzada. También puede darse dentro de una relación o dentro del matrimonio si no se consiente el acto, negativa que se puede dar en cualquier momento y que, de no ser respetada, se puede incurrir en la comisión de un delito.

– Violencia psicológica o emocional: una de las expresiones más difíciles de identificar debido a que se expresa de forma sutil, pero que tiene como característica que daña la estabilidad de una mujer por insultos, humillación, indiferencia, comparaciones, rechazo o amenazas, y como los demás tipos de violencia, tiene afectaciones a la estabilidad personal de la mujer.

– Violencia patrimonial o económica: todo acto que afecta la supervivencia o economía de la víctima con la finalidad de controlar sus bienes o dinero, o limitarla para obtenerlos. También podemos hablar de violencia económica cuando una mujer percibe un salario menor por el mismo trabajo realizado por un hombre.

– Violencia laboral: cualquier expresión de violencia que se dé en el contexto del trabajo o en la búsqueda del mismo. Pedir exámenes médicos, condicionar el trabajo a no estar embarazada o solicitar requisitos de estado civil, constituyen algunos tipos.

– Acoso u hostigamiento: actos, gestos, indirectas, chantajes o premios que condicionan el trabajo o reconocimiento de una mujer. Estos últimos meses se han caracterizado por sacar a la luz una realidad que viven millones de mujeres a lo largo del mundo en todas las industrias y niveles socioeconómicos. Por medio de solicitud de información, Amicus constató que en el ámbito laboral local, la Secretaría de Gobierno no encontró expediente alguno (en el periodo enero 2016 – septiembre 2017) en el que se demande por hostigamiento o abuso sexual en el trabajo. Esta situación es preocupante porque o no se está demandando por miedo o falta de adecuación de la normativa a la realidad, o no se está midiendo adecuadamente.

– Violencia obstétrica: es la apropiación ajena del cuerpo o de los procesos reproductivos de las mujeres que se da con trato deshumanizado o mediante la patologización de procesos naturales, como el embarazo. También se puede observar en la pérdida de autonomía para decidir sobre su cuerpo y sexualidad. Se presenta a través de maltratos físicos o psicológicos hacia las mujeres en el marco de la atención de salud, específicamente en sus embarazos y partos.

– Violencia simbólica o mediática: publicaciones de imágenes, textos o alegorías en los que de forma estereotipada se deshonre la dignidad de las mujeres. Algunas formas sutiles, como los micromachismos, también pueden caer en esta definición. Ante esto sería pertinente preguntarnos si la expresión que realizamos la haríamos a un hombre. Si un reportero nos interroga, ¿nos referiríamos a él como “chiquito”? O ante su disgusto, ¿responderíamos “yo a todos los chiqueo porque les gusta que les chiqueen”?

Si consideras que necesitas ayuda pero no sabes a dónde acudir o a quién preguntar si un acto constituye violencia o qué tipos de mecanismos existen, puedes marcar al 911, 075 (número especial de atención a violencia contra la mujer) o 01.800.422.5256 (HABLALO). También puedes acudir a cualquier instituto de la mujer en los 46 municipios o a las procuradurías estatales. Si por otro lado, te das cuenta que realizas cualquier acto de violencia, por más sutil que sea, te invitamos a dejar de hacerlo y a continuar con un examen de revisión de actos o dichos que pueden afectar a las mujeres.

*Amicus, “Derechos humanos por el cambio social”

www.amicusdh.org

hola@amicusdh.org

www.facebook.com/amicusdh