20 películas de 2017

Ya llegó, ese momento del año en el que nos ponemos en pausa para reflexionar sobre nuestras vidas y lo que hicimos a lo largo de esos 365 días; si hicimos o perdimos amistades, si cumplimos nuestros objetivos o subimos de peso… sobre si somos felices, y claro, lo que consumimos, hoy hablemos de cine.

2017 fue un año igual de interesante que todos los demás, en realidad nunca ha pasado un año tedioso sin cine en lo que tengo de vida y llegar a decir que un año no nos ofreció mínimo una película, cae en la repleta ignorancia. Las tecnologías avanzan, el cine compite más y más con los formatos de streaming caseros y portátiles y por ello cine llega de manera más rápida a nuestras casas.

¿Será que también 2017 sea una advertencia de que las cosas van a cambiar? Lo más probable y esperemos que siempre para el bien de las audiencias, quienes en contra de lo que mucha gente piensa, cada vez tienen interés en las historias que se les ofrece y comienzan el cambio de no consumir productos desdeñables.

Hay cine para todos y de todo, y aquí están las 20 películas que más me marcaron en este año en el que, te agradezco a ti mi querido lector, de ser partícipe en la actividad de crítica cinematográfica, que esperemos sea más competitiva en este 2018.

20: DUNKERQUE (Christopher Nolan)

Christopher Nolan plantea el rescate de Dunkerque con la pasión de un niño jugando con sus modelos a escala en el patio trasero, y lo digo en la mejor de las intenciones. La atención al detalle respecto a la puesta en escena es majestuosa –la foto tan estúpidamente preciosa de Hoyte Van Hoytema– y Dunkerque es una película que tiene más el interés de adentrarnos en la sensación de la guerra, lo cual logra con éxito ya que la audiencia tiembla de sólo escuchar ese tema de Hans Zimmer o de escuchar las explosiones que poco a poco se acercan.

Es una pena que la misma atención al detalle y la experiencia no se encuentren en su guión, uno que nos permita conocer personajes y no sólo carne de cañón. De haber sido así la película se encontraría más arriba del listado y sería un referente clásico dentro del género bélico, aunque ya posiciona a Nolan como el director más famoso de nuestros tiempos.

19: UNA HISTORIA DE FANTASMAS (David Lowery)

David Lowery deseaba hacer una película acerca de un fantasma de sábanas; lejos de concebir una película infantil o una asociada al horror -algo que normalmente uno asociaría con la imagen del espectro infantil- da paso a una obra que explora la problemática de una relación y el “espectro” que resuena por nuestros errores rompiendo las barreras del tiempo y espacio: sí, es tan extraña, pero de ahí proviene su bendición, de no querer buscar un público homogéneo.

Al igual que la obra de Nolan, este es un experimento que se aprecia de ver en pantalla grande, porque cada detalle está dedicado a esto: la cámara tan quieta, los momentos pausados, incluso ese formato de 4:3 tan ajeno al cine moderno; es de valientes hacer cine tan contemplativo, pero no es algo ajeno a la visión de Lowery, quien desde antes ya se mostraba con esa afinidad, a pesar de que los estudios no quisieran eso dentro de sus producciones multimillonarias.

18: FRAGMENTADO (M. Night Shyamalan)

El chiste de Shyamalan como un director nefasto ya puede ser guardado en el cajón, damas y caballeros, porque el sujeto que parecía no aprender fracaso tras fracaso y con el ego siempre en alto, se vuelve a sentir cómodo en la silla de director; La visita (2015) daba atisbos de que estaba volviendo a sentirse capaz de dirigir algo bueno, y Fragmentado se ha vuelto su primera película totalmente disfrutable desde hace 17 años.

Su dirección ya no es tan “gimmicky” y le deja espacio total a James McCavoy para entregar una agrupación de actuaciones perturbadoras como Kevin Wendell Crumb. Lo más importante, radica en ese número de años: 17 para por fin decidirse a ofrecer una revisión de aquella película que se atrevió a retratar a los superhéroes de manera seria como nadie antes. Hay esperanza de nuevo en la labor de un director que con Fragmentado, ofrece una carta de perdón que estoy dispuesto a aceptar.

17: THOR RAGNAROK (Taika Waititi)

El mundo está perdiendo la cabeza por lo que el director neerlandés hizo. Lo que para muchos es una etapa de fastidio por el paso inminente de la comedia en películas de superhéroes –gracias al célebre e infame “Disney tiene la culpa”- es en realidad una labor anárquica de parte de Taika Waititi de no importarle el género, o la construcción de Thor que dicho sea de paso nunca tuvo la pasión en el lugar adecuado. Thor Ragnarok es estúpida, es colorida, tiene la complejidad de una caricatura sabatina… pero abraza estos desperfectos con cariño y ofreciendo muy en el fondo un tema sobre los dioses y los pecados que cometen, si estos pueden ser igual de eternos que sus figuras. Y alguien por el amor de Dios dele un OSCAR a Cate Blanchett que exuda belleza, amenaza y aura campy como Hela.

16: SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (Jon Watts)

Este es el 2 reboot de Spiderman, la audiencia ya debería de estar aburrida y Sony debería de una vez rendirse en exprimir al personaje más popular de Marvel. Es un filme por parte de un director relativamente nuevo en el medio que antes hizo horror, con un guión de 6 personas… y aun así, con todas las de fallar, ofrecen la revisión más noble de un Spiderman que siempre nos perdimos y la versión por la que miles de lectores de inmediato se identificaban con el personaje: el de un puberto sufriendo problemas normales entre las labores de ser un héroe.

Tom Holland como Peter Parker es curioso y no requiere de recordar a cada rato de sus pérdidas porque parte de su crecimiento como personaje radica en querer cambiar al mundo por ello, y se enfrenta a lo que es el primer villano excelente de toda la franquicia: El buitre, de parte de un amenazador Michael Keaton que hace que te comas tus palabras y por primera vez en mucho tiempo, tengas miedo de lo que le pase a un sujeto que se viste de mallones rojos y le ayuda a las ancianas a cruzar la calle.

15: GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 (JAMES GUNN)

Fui muy duro con Guardianes de la Galaxia Vol. 2 en mi primer análisis, quejándome del desperdicio de un gran villano con potencial y la falta de crecimiento por parte de Star Lord (Chris Pratt), y es cierto: esos problemas existen y son problemas que me siguen dando en qué pensar… pero también es cierto que los problemas son parte de un guión de Gunn quien se presenta como el único autor dentro de la empresa de Marvel.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 ofrece más desarrollo para los otros idiotas, con momentos preciosos, un mejor soundtrack que sigue siendo esencial para el arco histórico del protagonista y su madurez, un humor extremadamente vulgar que pasa por las narices del ratón –de parte de un alumno Troma que no olvida sus raíces- y todo en pro de explorar lo que la excesiva masculinidad termina ocultando entre sus personajes: el encuentro de todo lo que habían estado deseando. Además, la gracia que radica dentro de las miles de escenas post créditos que no aportan nada más que el hecho de escuchar a David Hasselhoff cantar el tema de los guardianes de Tyler Bates indica la posición de poder y creatividad que tiene un director que ha sido el único que habla con fanáticos y detractores por igual en redes sociales.

14: LEGO BATMAN (Chris McKay)

Sólo diré esto: una película sobre piezas de plástico que amontonas una sobre otra entiende la relación de amor y odio entre Batman y el Guasón, entiende las razones de soledad de Batman, entiende la importancia del personaje a lo largo de más de 75 años de presencia en la cultura popular y entiende el degrado del personaje por parte de sus fanáticos lo han vuelto una burla o una carta fácil para alguien que lo defiende sin haber leído una sola página de sus aventuras: y todo con la más cuidadosa pizca de detalle, humor y encanto que ningún otro director ha podido poner en la pantalla grande.

13: ¡MADRE! (Darren Aronofsky)

¿Cómo no iba a poner ¡Madre! en mi listado? Una película que se esfuerza mucho, que quiere ser algo más complejo de lo que aparenta y por la que la gente cae rendida y la que se celebran afanándose de ser audiencia inteligente –gente, es sobre el libro más leído y analizado de la historia- o no le encuentra algo de valor. Yo… la disfruté como el tren de ego por parte de Aronofsky en una odisea nocturna en el cine solitaria con la que pude percibir 3 diferentes públicos y alaridos de horror y confusión, una obra con una comedia escondida, con un planteamiento sin igual de la casa como personaje y en constante mutación hacia un bacanal inmundo y que también ofrece un retador punto de vista de Dios como pocos se han atrevido a presentar en el cine Hollywoodense.

Ver el cómo 20th Century Fox intentaba vender la película cuando ni ellos entendían el proyecto en sí y se daban de golpes en la frente por haber ofrecido un presupuesto tan elevado a Aronosfky habla de un director que nunca está contenido, sino que siempre busca retar al sistema tradicional dando la última palabra.

12: LOGAN (James Mangold)

Contrario a lo que se piensa, no creo que el género de superhéroes esté muriendo, este año tuvimos proyectos que intentan cosas nuevas, y la epítome yace en Logan.

James Mangold continúa como director y co-guionista del mutante de las garras tras la última película, “Wolverine: Inmortal”. Lo único que pedía era la libertad creativa que el estudio no le quería dar, es más fácil ofrecer revisiones para todo público de un personaje icónico a pesar de que no se sienta natural, y en el fondo Mangold reconoce que la virtud y valiosa cualidad del personaje radica en el mundo de violencia que tiene en su totalidad, y Logan no decepciona.

En primera, sale del canon de lo que se ofrece pero entendiendo la relación de la audiencia con el personaje de Wolverine y Hugh Jackman, también desde el primer minuto no esconde su nivel de violencia y profanidad, capturando a la perfección las experiencias post traumáticas de un personaje que siempre hemos considerado como inmortal.

Y no se tienta el corazón, siendo una película en donde Wolverine falla, donde tiene miedo, en donde su mayor amenaza radica en un Wolverine fresco y esto por supuesto que es una patada al ego de los estudios que piensan que estos productos son eternos, que sus actores estarán siempre presentes. Hugh Jackman, el actor que siempre ha visto a Wolverine como su carta de presentación al mundo del estrellado ofrece una rendición triste y respetuosa de Logan, junto a un Patrick Stewart carente de la esperanza y bondad que su Profesor Xavier solía ofrecer. Logan es una mezcla extraña de western, road movie, drama familiar y superhéroes, y se corona como una de las mejores películas de superhéroes de la historia.

11: LA GUERRA POR EL PLANETA DE LOS SIMIOS (Matt Reeves)

Matt Reeves tenía una labor complicada: superar su película de “El Planeta de los Simios”. Lo que termina haciendo, es el cierre obligado a una franquicia que sabe en dónde acabar, trazando el viaje de César como una figura trágica y mesiánica, del líder que tiene fallos y por ello paga las consecuencias. “La guerra por el Planeta de los simios” se siente cercana a las películas de escape de prisión, sólo que en esta ocasión seguimos a los seres más civilizados de nuestro planeta y somos testigos del derrumbe moral y existencial de nosotros, los seres humanos. Andy Serkis nunca va a tener una nominación a mejor actor, pero que quede registro de que su César es un personaje de igual o mayor complejidad emocional de cualquiera que vayan a premiar esta siguiente ceremonia.

Y todo es tan delicado dentro de la obra: la música de Giacchino que es más decadente, como el palpitar de un corazón desangrándose, esa fotografía tan sublime, y el matrimonio de las dos en una película que no le tiene miedo a los momentos en donde no hay diálogos y sólo es expresión a través de los visuales y el score.

10: LADY BIRD (Greta Gerwig)

Greta Gerwig fue una de las nuevas voces de 2017 y quizás la más personal y por lo tanto, la que más mundo tenga estima, porque todos hemos sido Lady Bird, o todos hemos conocido una. La heroína de su película dista mucho de ser perfecta, pero tiene las intenciones nobles de salir de su agujero llamado vida a como dé lugar, buscando el confort que presenta estudiar en las grandes ciudades (algo bastante similar a lo que Saorsie Ronan curiosamente ya había presentado el año pasado con la exitosa Brooklyn de John Crowley)

Poco importan las oportunidades y las realidades cuando eres un adolescente y descubres tu sexualidad, tus verdaderas amistades, y pones a prueba máxima la relación de padres e hijos. Ayuda mucho que la película relate con tanta naturalidad estas experiencias que surgen en el destino de Lady Bird, gracias a un precioso guión de la misma directora, en el que el drama no choca con los momentos cómicos. No siempre tienes que romper el molde para ser algo de lo mejor de este año y Gerwig pone de ejemplo esa máxima.

9: GET OUT (Jordan Peele)

El horror es la plataforma más maleable para hablar de nuestras inquietudes sociales. Si los japoneses llegaron a usar las botargas como alegoría a los horrores de la supervivencia nuclear, el hecho de que Jordan Peele lo use para hablar de la incomodidad que representa la visión pro liberal extrema de la gente blanca en Estados Unidos es natural. Peele usa el horror de manera sutil, en una película que se debate entre la sátira y la comedia sin perder su perturbador mensaje: de que los afroamericanos son trofeos.

8: THREE BILLBOARDS OUTSIDE MISSOURI (Martin McDonagh)

Una mujer compra tres anuncios gigantes por un determinado tiempo para poner a relucir la falta de soluciones al asesinato y violación de su hija… y todo el pueblo de Missouri se vuelve contra ella. Lejos de mostrar una película tradicional en la que un lado es el correcto y el otro el enemigo, la película adopta el estilo McDonagh: todo es confuso de leer.

Lo que sí tiene en mente es explorar el concepto de la violencia y del cómo nos arrastra hacia las ideas más complejas y más atroces que podamos crear, todo de la mano de un humor extremadamente negro, una Frances McDormand en la mejor actuación de su carrera como Mildred Hayes, una mujer con las pelotas y terquedad más grandes que el mundo haya visto jamás.

7: THE KILLING OF A SACRED DEER (Yorgos Lanthimos)

De inmediato uno sabe cuando se está frente a una película de Lanthinos: los personajes parecen ser extraterrestres emulando ser humanos por la rareza de sus modismos e interacciones, pero poco a poco esta extrañeza se vuelve plausible ante los ojos de la audiencia, revelando un mensaje siempre perturbador e inédito de nuestras sociedades y sus aparentes seguridades.

En esta ocasión lo que plantea es: Un hombre que se cree Dios por curarlo todo y ser exitoso, encuentra al Demonio por parte de un niño extraño que le advierte de un juego incapaz de procesar por su mentalidad siempre alejada de lo místico. A partir de ahí todo va retorciéndose para llegar a un clímax horroroso, en el que a pesar de lo que se presenta, no deja de dibujarle una sonrisa a todos por lo ridículo del asunto.

Colin Farrell presenta su segunda colaboración con Lanthimos, y aquí su seguridad va siendo más y más deplorable frente a su enemigo, un Barry Keoghan que por sus facciones parece un muñeco ventrílocuo del infierno, que come espagueti de manera obscena, y que no se va a detener hasta mostrar un punto: de que sus acciones tienen justificación semidivina.

Es horror a más no poder.

6: COCO (Lee Unkrich)

Nadie esperaba que Coco fuese… tan preciosa. Contar nuestras tradiciones es algo que siempre se nos anima a hacer pero que nunca resulta atractivo para nosotros como sociedad, por lo que la idea de que llegue un grupo de animadores extranjeros e indague a fondo de nuestras actividades festivas rayando en una fidelidad cuasi nacional, es motivo de un poco de pena, pero también disfrute.

La odisea de Miguel busca retratar con amor a México, ese México inundado de problemas y lo que vivimos día a día, pero ese México que sabemos que existe: el que enamora con la voz y presencia siempre tan colorida de la filosofía del día de muertos. Y las audiencias salen, llorando, con la promesa de que sus muertos no quedarán en el olvido, y va de la mano de esa espléndida canción que tarareamos todo el año: Recuérdame.

5: BRIGSBY BEAR (Dave McCary)

Brigsby Bear es la primera película que veo que analiza el mundo del fandom sin ofender a nadie y mostrando el valor de este: de que lo que amas, forma tu ser. Es un mensaje precioso generado a través de la historia perturbadora de un sujeto que fue secuestrado y puesto a vivir recluido de la sociedad con el único divertimiento de Brigsby Bear, una serie de televisión barata que… nunca existió.

Toma una ruta noble para hacer que el personaje tenga el interés de dar su pasión a todo el mundo, y a partir de ello también revisa lo que la nostalgia debería hacer lejos de vender ideas falsas de satisfacción.

Es una película pequeña, escrita por Kyle Mooney quien también se ofrece como James el héroe de nuestra película, y la verdad quién mejor para relatar los esfuerzos de un hombre por darle relevancia a un programa sobre un oso barato que el hombre que defendió a capa y espada su idea y que al igual que su personaje, encontró cobijo de verdaderos amigos que veían pasión en su labor.

Puntos extras por tener la mejor actuación de Mark Hamill del año.

4: GERALD’S GAME (Mike Flanagan)

Todo mundo habló maravillas del Eso de Andy Muschietti, pero nadie se detuvo a observar los otros proyectos sobre Stephen King de este año.

Entre ellos se encuentra una adaptación casi imposible de una de sus novelas menos logradas, pero que en las manos de Mike Flanagan cobra vida y se posiciona como una obra imperdible… pero qué más podíamos esperar del tipo que dirigió una secuela de Ouija con éxito cuando dicha secuela no merecía ser ni existir.

Flanagan presiona a Carla Gugino, una actriz que jamás ha sido relevante para mí, siempre pasando como una que suele aparecer como personajes secundarios… bueno, eso ya parece haber acabado, porque hace un revelador papel y uno que le exige ponerse en la posición de una Jessie atrapada en una situación poco decorosa y peligrosa, y la Jessie al control de todo, o por lo menos de su psique que poco a poco se desquebraja y deja entrever los demonios internos que le hicieron ser una mujer infeliz.

No busca el susto fácil, pero también se da el lujo de tener la escena más grotesca del año, en un momento que de verdad te hace voltear el rostro en horror, porque de verdad estabas esperando a que esa consecuencia no llegara a pasar… y sólo las grandes películas logran ese fenómeno.

3: GOOD TIME (Los hermanos Safdie)

Pobre Robert Pattinson. Hasta qué punto la gente se dará cuenta de que en realidad es un actor valioso que sólo tuvo el infortunio de salir en Crepúsculo. La sombra del personaje que “mató a los vampiros modernos” le hace buscar papeles más agresivos, y oye… si eso le hace tener papeles retadores con cineastas capaces de ver sus virtudes, adelante.

Su Connie Nikas es una rata de la ciudad, gastado, de una perforación en la oreja y cuya única actividad familiar con su hermano Nick (Ben Safdie) es la de asaltar bancos. Ellos no conocen un mejor mundo y lo hacen sin querer dañar a nadie, pero el hecho de que Nick haya sido capturado, apura las labores de su hermano para rescatarlo de la vida en prisión, porque él piensa que el mundo para un retrasado mental es peligroso, y más estando entre tanto criminal que no le tendrá paciencia.

Los hermanos Safdie crean un recorrido sin descanso por parte de su personaje que recurre a toda posibilidad de querer rescatar a su hermano en un mundo repleto de luces neones, una fotografía estupenda por parte de Sean Price Williams que busca ser desorientada y desenfocada de manera intencionada, y un score por parte de Oneohtrix Point Never electrizante que se ha vuelto mi favorito en este año

Good Time no busca que sus personajes la tengan fácil y hace que saquen lo peor de ellos mismos, pero hay una agudeza fílmica que hace que uno disfrute tan horrendo viaje por las calles de Nueva York.

2: BABY DRIVER (Edgar Wright)

Tiene el look, tiene el porte, tiene el estilo. Edgar Wright acaba de hacer otra obra maestra dentro de su carrera, una que deja en vergüenza a series como Rápido y Furioso que han abandonado el arte del auto real para buscar escenas en CGI. Una película ágil, divertida, que tiene una belleza técnica constante y que nadie me va a negar esto, pero pasaran años hasta que otro director tenga la afinidad de Wright de crear una película con el montaje tan perfecto, en donde la música lleva el ritmo de la escena y las acciones de sus personajes.

1: BLADE RUNNER 2049 (Dennis Villeneuve)

¿Esperaba que la secuela de un fracaso de taquilla de hace 35 años fuese la película más vista del año? La verdad no, su destino estaba cantado en todo momento: los trailers no ofrecían nada para vender a un público nuevo, y el público nuevo no estaba dispuesto a ver una película del pasado que no tiene la acción de otras películas de la época.

Lo que sí fue sorprendente, lo que me dejó maravillado en mi asiento de cine, lo que me hizo soñar en un mundo ajeno al mío por tres horas consecutivas, fue la calidad de Blade Runner 2049.

Buscando ser una evolución natural al mundo propuesto en el 82, Villeneuve le atina a todo elemento de su mega producción. El diseño es precioso e indudablemente se volverá ícono tal y como lo hiciera en su tiempo la primera, su puesta en escena no nulifica la primera parte ni tampoco deja una respuesta sencilla al misterio de los replicantes y Deckard, mucho menos le da una vida fácil y feliz al personaje, quien de nuevo vuelve a valorar la vida humana a través de una inteligencia artificial, sólo que en esta ocasión no es su enemigo.

K. es una figura de misterio, que en esta ocasión la franquicia decide asociar con la pregunta de si la inteligencia artificial crea esperanza o esta aprende del estado de ánimo, dándole un aire más triste porque en cualquiera de las dos respuestas, su papel es la de un máximo a sacrificar.

Villeneuve con esta película se consagra como un director capaz de hacer lo que quiera, que esperemos no sufra del olvido de una audiencia injusta, que no lo apoyó cuando entregó la secuela digna de una de las películas más emblemáticas de la ciencia ficción.

