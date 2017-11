25N y #MemoriaTrans

Esta semana se caracteriza por albergar dos fechas internacionales en materia de derechos humanos, relevantes para el trabajo de Amicus. El lunes 20 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Memoria Trans, y mañana, 25 de noviembre; es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El día de la Memoria Trans fue creado en 1998 por la activista, diseñadora y columnista trans, Gwendolyn Ann Smith, a propósito del asesinato de Rita Hester, una mujer trans afroamericana asesinada el 28 de noviembre del mismo año. La indignación por el poco respeto que medios de comunicación mostraron a la víctima ultimada en Massachusetts, quienes se referían a ella públicamente como “él” o como un “hombre al que le gustaba usar ropa de mujer”; provocó que 250 personas participaran en una vigilia el 04 de diciembre. El Día Internacional de la Memoria Trans existe ante la necesidad de nombrar a todas las personas que, como Rita Hester, han sido violentadas, discriminadas o incluso asesinadas por motivos de odio o discriminación; así como para reafirmar que muertes como las suyas no deben repetirse, que sus asesinatos son el ejemplo de lo que hay que erradicar en la sociedad, que si bien cada vez más personas reconocen la violencia hacia este grupo poblacional, aún persiste el fenómeno.

Por otra parte, desde 1981 se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha de esta conmemoración, se debe al día en que, en 1960, fueran asesinadas en República Dominicana las hermanas defensoras de derechos humanos María Teresa, Patria y Minerva Mirabal. Sobre el 25 de noviembre podemos afirmar que tiene como propósito visibilizar la violencia diferenciada y desproporcionada que viven las mujeres día con día: la mayoría son asesinadas por asfixia, y 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres, sólo por mencionar algunos datos.

Cabe mencionar que tanto la memoria trans como la eliminación de la violencia contra las mujeres, son temas que se relacionan intrínsecamente con la erradicación de estereotipos. Por un lado, con la falsa idea de que sólo existen dos tipos de cuerpos e identidades en el mundo: el ser hombre o el ser mujer; por otro, con la errónea creencia de que existe una forma específica y delimitada de ser hombre o de ser mujer. Ambos estereotipos, propician impunidad y perpetuación de la violencia contra personas trans o contra mujeres.

Por tanto, en estas fechas es de vital importancia recordar la necesidad de que se reconozca en leyes, en políticas públicas, en discursos, en la educación, en los medios de comunicación, etcétera; que existen diversidad de cuerpos que no se ajustan a lo típicamente “masculino” o “femenino”, que hay personas que no se sienten representadas por ninguno de estos conceptos, y que no hay una distinción lógica, científica y exhaustiva del papel que socialmente deben desempeñar hombres y mujeres en la vida pública y privada, más allá de su propio proyecto de vida.

A propósito de las fechas indicadas, es inevitable escribir sobre la especial posición de las mujeres trans. Las mujeres trans en México desafían valientemente los dos estereotipos mencionados anteriormente: representan la veracidad de que una identidad no se define por los órganos sexuales de un cuerpo, y de que existen muchas formas de ser mujer. A la par del desafío a dos de los estereotipos más arraigados en nuestra sociedad, y en la Latinoamericana en general, se tienen también otros datos preocupantes que evidencian la reacción de una sociedad que se niega a aceptar la existencia de diferentes cuerpos y tipos de mujeres: en América Latina y el Caribe, la esperanza de vida de una mujer trans es apenas de 35 años y 90% de las mujeres trans se dedican al trabajo sexual, la mayoría de ellas, por falta de otras oportunidades.

La violencia contra las mujeres y el día de memoria de las personas trans no deben ser fechas que organizaciones e instituciones públicas tomen como pretexto cada noviembre para realizar un evento, no es algo que se celebre o de lo que haya que jactarse por conocer y por difundir. Es el recuerdo de que aún nos falta mucho para poder identificarnos como una sociedad justa, de libertades e igualdad, en la que lo menos que puede provocarnos una conmemoración anual como la de este texto, es el cuestionarnos si con cada opinión, con cada silencio, con cada actuar o con cada omitir diario, estamos contribuyendo al problema o a la solución.

*Amicus, “Derechos humanos por el cambio social”

www.amicusdh.org

hola@amicusdh.org

www.facebook.com/amicusdh