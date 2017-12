40 millones perderán seguridad social con iniciativa presentada por senadores “obreros” del PRI

Ciudad de México. La iniciativa elaborada por dos senadores “obreros” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y guarda ahí un estatus de “PENDIENTE”.

De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Julián López Olalde, hasta el momento no hay una reunión programada en dicha Comisión y tampoco hay una instrucción para que la iniciativa sea abordada de inmediato. Aseguró que no está programada y que por la cantidad de pendientes que hay en el Senado, tampoco hay condiciones para abordar la reforma a la ley, que no cuenta “ni con un borrador”.

La comisión que tiene en sus manos esta ley, que busca quitar todos los topes a la subcontratación, está integrada por un conocedor de la ley laboral actual y por militantes de organizaciones populares y de trabajadores ligados al partido tricolor: la preside Miguel Ángel Chico Herrera del PRI; Javier Lozano Alarcón del PAN y Luis Humberto Fernández Fuentes del PT son secretarios y el resto de los integrantes son Isaías González Cuevas (PRI), Armando Neyra Chávez (PRI), Adriana Dávila Fernández (PAN) y Tereso Medina Ramírez (PRI).

La ley está en manos conocidas, con integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). SinEmbargo solicitó entrevistas a cada uno para hablar del futuro de la iniciativa, pero no se obtuvo respuesta.

Aunque la ley fue presentada mientras la atención en el Senado la ocupa la Ley de Seguridad Interior, expertos en el tema y organizaciones civiles han recalcado la importancia y la seriedad del documento presentado.

Para Marcelo Delajara, Director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), si la ley va encaminada a quitar los topes al outsourcing es, en definitiva, una mala noticia por lo que, debido a la extensión del documento y de las implicaciones que traería el aprobarlo tal cual está, el Senado debe dedicarle tiempo para que no pase como “una bola rápida”.

La Reforma Laboral de 2012 decretó que una empresa podía contratar sólo a una parte por outsourcing a su personal. Además, que ese personal no podía estar en la empresa en un puesto fundamental en las actividades.

De acuerdo con Delajara, eso tenía cierto sentido y se podía justificar porque ahorraba costos en las áreas en las que la empresa no se dedica, pero si ahora se puede hacer outsourcing, es una cuestión que alarma.

“Todo fue en aras de la flexibilidad y se sacrificó un poco la parte de la seguridad de los trabajadores. En esa reforma hay mucha ambigüedad en quién es el responsable de la seguridad social de los trabajadores, si la empresa dueña del outsourcing o la empresa que contrata el outsourcing. Estas ambigüedades no se han resuelto, están ahí en la ley de 2012 y es de los principales problemas que trajo ese método de contratación. Entonces lo que quieren hacer es ir por más en el tema de outsourcing y es un sacrificio total de la seguridad del trabajador”, comentó en entrevista.

Desde su perspectiva, si ahora todo el personal puede estar en una empresa de outsourcing, se camina en una dirección incorrecta.

Esta ley afectaría a más de 40 millones de mexicanos, según cifras de Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, quien también criticó el contexto en que la iniciativa fue presentada.

La comisión de trabajo

PRESIDENTE

Miguel Ángel Chico Herrera (PRI)

Chico Herrera es Senador por Guanajuato y perteneció a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), sector popular del PRI.

Además es también presidente de la Comisión de la Reforma del Estado, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, e integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Radio, Televisión y Cinematografía.

Da sido Diputado en el Congreso de Guanajuato (2009-2012). Ahora busca ser Gobernador de esa entidad.

SECRETARIOS

-Javier Lozano Alarcón (PAN)

Es Senador plurinominal por Puebla e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa

El Senador Lozano podría terminar lo que empezó como Secretario del Trabajo (2006-2011) en la administración de Felipe Calderón. Es el artífice de la Reforma Laboral de 2012 que avaló de entrada el outsourcing.

Cuando era titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llegó a llamar cobardes, egoístas y miopes a quienes se opusieron a la aprobación de su ley, que aseguró en 2011, contaba con el apoyo de la CTM y CROC. Como ahora.

A la fecha, uno de los resultados que resalta de dicha reforma, es sí, la creación de más empleos, pero con sueldos de 1 a 3 salarios mínimos.

-Luis Humberto Fernández Fuentes (PT)

Actualmente es CEO de Tecnología y Desarrollo Consultores S.C., empresa dedicada a la consultoría, desarrollo de proyectos tecnológicos y de innovación, económica y científica.

Ha ocupado puestos en el poder Ejecutivo y en el equipo de Andrés Manuel López Obrador.

INTEGRANTES

Isaías González Cuevas (PRI)

Ha sido Diputado federal en dos ocasiones con únicamente la secundaria terminada.

En la CROC ha tenido todo tipo de puestos: Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Secretario de Capacitación Sindical,

Secretario General en el DF y área metropolitana y Secretario General en Baja California Sur.

-Armando Neyra Chávez (PRI)

Es integrante de las comisiones de Salud y del Distrito Federal.

Ha sido Diputado Federal en cinco ocasiones (1979-1982, 1991-1994, 1997-2000, 2003-2006 y 2009-2012). Una vez Diputado en el Congreso del Estado de México (1984-1987).

Además fue regidor en el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, Secretario de Finanzas de la CTM, Consejero Propietario del Sector Obrero ante el Consejo Político Nacional y Estatal del PRI y Coordinador de la Comisión Estatal de Asuntos Obreros del Comité Directivo Estatal PRI.

-Adriana Dávila Fernández (PAN)

Es presidente de la comisión Contra la Trata de personas y secretaria de la de Derechos Humanos.

En la Administración Pública Federal se desempeñó como Coordinadora Nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República; fue asesora del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo y Coordinadora Nacional de Cultura del Agua en la Comisión Nacional del Agua.

-Tereso Medina Ramírez (PRI)

Es secretario de la comisión de Asuntos Fronterizos Norte e integrante de las comisiones de Energía.

Ha sido Coordinador del Sector Obrero del PRI, además de una vez Diputado federal (2009-2012) y local en el Congreso de Coahuila (1997-199 y 2003-2005).

Es miembro de la CTM, en donde ha sido Secretario general de la Federación de Trabajadores del Sureste de Coahuila, Subsecretario de Educación y Secretario general de la Federación de Trabajadores de Coahuila.