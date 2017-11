La Fiera cae en el último partido de la temporada ante Chivas

León, Gto. El Club León no pudo cerrar con éxito el Apertura 2017 y cayó en el último duelo en casa ante las Chivas, con marcador de dos por cero, sin embargo ya están calificados a la Liguilla.

El duelo fue muy parejo desde el inicio y aunque durante la semana los Verdes sufrieron problemas de lesiones trataron de mantener el nivel lo mejor posible para este encuentro.

La ofensiva de la Fiera en esta ocasión no pudo abrir el muro que le plantó un eliminado conjunto del Guadalajara, que a lo único que aspiraba era a cerrar decorosamente el campeonato, después de sufrir varias decepciones.

La ventaja para el rebaño llegó por conducto de Carlos Fierro, quien aprovechó una barrida para vencer la meta del arquero William Yarbrough cuando corría el minuto 68.

La Fiera intentó recuperarse, sin embargo el gol estaba negado para los dirigidos por Gustavo Díaz, quien intentó hasta el último momento que su equipo consiguiera el empate.

Sin embargo ante los espacios que dejó la Fiera, los elementos del “Rebaño” aprovecharon y con un remate certero de Isaac “El Conejo” Brizuela, sentenciaron el duelo dos por cero.

Con este resultado la Fiera depende de otros partidos para quedar en una buena posición en la tabla.

Viva Voz

“Lo que importa es la Liguilla, no las formas. Cuando llegué el equipo estaba en una situación bastante difícil para cerrar la calificación, así que esto tiene mucho valor, es verdad que no estuvimos acertados de cara al arco rival y no hay por qué quitarle méritos a nadie. El primer objetivo era calificar para ir por el gran objetivo del título”, dijo en conferencia de prensa”.