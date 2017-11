Intolerable la violencia en Irapuato: despiden a Israel Almanza, última víctima de guerra entre criminales

Irapuato, Gto. Familiares, amigos y alumnos del Cecyte despiden a Israel Almanza Ruiz víctima colateral de la pelea entre cárteles y grupos delincuenciales, exigen justicia.

Entre globos blancos con leyendas de “no te olvidaremos”, así cómo “cachetes, te queremos”, cómo era conocido Israel, con la música del mariachi, amigos y familiares entraron al panteón municipal atrás del féretro qué llevaba los restos de Israel Almanza Ruiz de 19 de edad.

Luego de la misa de cuerpo presente, su progenitora llevaba en sus manos la fotografía de Israel, entre lágrimas lo despedían.

Sus compañeros del Cecyte estuvieron repartiendo los globos para despedirse de su compañero, amigo y hermano por elección, ellos al igual que los familiares exigen justicia.

“Una persona muy buena gente, era muy alegre, siempre nos apoyaba, nunca nos decía… aunque tuviera otros compromisos los hacía a un lado para irse con nosotros, (nos decía) qué nunca nos iba a dejar solos. Él no tuvo la culpa de nada, era inocente no tenía nada que ver, exigimos justicia porque era inocente y no merecía morir así” explicaron sus compañeros de estudios en entrevista para Zona Franca.

La última vez que sus compañeros lo vieron con vida fue en una fiesta donde estuvieron conviviendo todos jóvenes. Israel al igual que sus compañeros estudiaban el tercer semestre en el Cecyte.

Luego de sepultar a Israel en las gavetas nuevas del panteón municipal, soltaron los globos qué se perdieron entre el cielo, junto con el sonido de los cuentes, con la esperanza de Justicia.

La pelea entre un cartel y dos grupos delincuenciales

Israel es la primera víctima colateral de la pelea “feroz y sangrienta” entre un cartel y dos grupos delincuenciales, qué en esta guerra por la plaza por el huachicol y drogas, no solo por el municipio de Irapuato, así lo reveló el alcalde está mañana a la entrevista con Zona Franca.

La violencia que se vive en el país, también se vive en Guanajuato, dejando el mes de Octubre cómo uno de los más violentos a nivel estatal, Irapuato no ha sido la excepción el mes pasado se registraron 31 asesinatos, en su mayoría ejecuciones, ya sea de un hombre o varios en motocicletas o camionetas que sin mediar palabra atacan a balazos.

El recuento

El primero de noviembre comenzó con la ejecución de una mujer antes de entrar a su casa en la colonia Hacienda La Virgen.

Ese mismo día un hombre murió más tarde en el hospital después de un ataque directo en la colonia 12 de diciembre.

El 3 de noviembre asesinaron a un hombre en la colonia Rodríguez con un ataque directo, y dejaron un menor lesionado

El 4 de noviembre, localizaron el cadáver de una persona del sexo masculino, luego qué presuntamente había robado una motocicleta en la comunidad La Calera.

El 10 de noviembre hombres armados ejecutaron a un hombre y lesionaron a dos más en la colonia Los Fresnos.

Ese mismo día por la noche sujetos armados asesinaron a balazos a otro hombre antes de llegar a su negocio.

El 15 de noviembre acribillaron a un motociclista.

El 17 de noviembre hombres armados asesinaron a 2 hombres en vía pública en la colonia Barrio Nuevo.

El pasado 18 de noviembre hombres a bordo de un automóvil asesinaron a una pareja que conducía una camioneta en el bulevar Casimiro Liceaga, asesinando también a Israel Almánzar Ruiz, que caminaba por el lugar.

En todos estos asesinatos el común denominador son el uso de armas, el atacar mientras conducen o estar en la vía pública. En ninguno se reportan detenidos.