A ningún tráiler de fruta lo han regresado de EU por cuestiones políticas: freseros de Irapuato

Irapuato, Gto. Jaime Arredondo Salazar presidente de la Asociación del Mercado de la Capital Mundial de las Fresas aseguró que por cuestiones políticas no ha regresado fresas de la Unión Americana, pero si cuestiones de calidad. Aunque previendo y ante las amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump de subirlos aranceles, buscan diversificar el mercado en Europa y Japón.

“No ninguna, ningún tráiler se ha regresado por temas políticos de gobiernos federales no ha pasado. La calidad de la fresa se ha regresado aquí mismo en los cuartos fríos (locales) la detectan y aquí se regresa al productor para que la pueda canalizar en congeladores o en mercado fresco, pero de frontera que se haya regresado un tráiler por X motivo no, hasta ahorita no, reuniendo las certificaciones y la calidad y todo lo que se reuniese no tiene por qué regresarse nada” explicó.

Aunque sin precisar cantidades, señaló que si ha regresado la frutilla por cuestiones de calidad al no cumplir con los requisitos que tienen ya establecidos cada productor, “rechazos de fresa sean tenidos por mala calidad, por un defecto de fruta que es punta verde o maduración o mal cortada”.

Respecto a las 40 y 50 toneladas de la fruta que en redes sociales denunciaron las rechazaron de Estados Unidos, que al no ponerles el sello a las cajas de fresa de la empresa Harvest, saliendo a las calles del municipio de Salamanca a vender la caja de medio kilo a 25 pesos cada una, reiteró que de freseros locales no habido rechazo, incluso, “esa marca no la conozco, que esté establecida aquí en Irapuato no, te puedo nombrar las marcas Infinity, Fresh Campo, Greenville, AW, Sambel, entre otras son las que están comprando en Irapuato, una parte en Zamora y Jalisco” que son exportados a la Unión Americana.

Actualmente alrededor de 40 productores de fresa exportan a EEUU, entre 8 y 10 tráilers mínimos diarios, cada unidad lleva 2,600 cajas, ayer y hoy salieron tráilers de fresas a New York, e incluso el primer filtro que es el personal local revisa la calidad de las fresas y de no cumplir con las especificaciones, se regresa al productor y este la acomoda en las congeladora o mercados locales, cada productor debe estar certificado.

“tenemos que tener la certificación, que tengan los líquidos permitidos para la exportación y hasta para envió nacional, es la cultura que estamos creando ya para que no afectar a ninguno, tener baño, gel antibacterial, que no entren con uñas pintadas, toda la inocuidad, los que compran de Estados Unidos vienen a verificar los predios a certificarte que todo lo tengas en reglas, hacen análisis de agua de cinta, de pozo que no haya excremento de animales, que no haya animales” indicó.

Arredondo Salazar explicó que está a punto de cerrarse el mercado “temporalmente” porque en la Unión Americana habrá fresa de Florida y California y el precio baja “ya no es costeable mandar” es de cada año donde los productores mexicanos de octubre, noviembre, diciembre y enero aprovechan para exportar, aunque explicó que si están preocupados y previendo las amenazas que ha tenido el presiente número 45 de Estados Unidos, los productos ya enviaron muestras de fresas a Europa y Japón para diversificar los mercados. Aunque actualmente envía. Fresa a Japón, Inglaterra y Estados Unidos congelada.

“Ya se mandaron muestras a Europa, ya hubo panel en avión que se mandaron a Europa porque queremos no estar tanto ligados a Estados Unidos si llegara a pasar cualquier cosa y tener otras alternativas para exportar, Europa, Japón está interesado en la fresa de Irapuato” externó.

Irapuato cuenta con 1500 hectáreas de macrutuneles para exportar de excelente calidad.

Márquez canaliza el tema a Sagarpa

Cuestionado al respecto, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, reconoció que desconoce qué cantidad de producto es la que se habría rechazado aunque será la autoridad federal, a través de la de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la que está viendo el asunto, aunque espera que haya una respuesta positiva.

La declaración del mandatario estatal se dio durante una gira de trabajo de Márquez Márquez por Celaya.