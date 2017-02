A pseudo líderes de taxistas solo les resta dar ‘patadas de ahogado’: Irma Gómez

León.- Tras la difusión de un audio que refleja un supuesto influyentismo para obtener permisos para taxis ejecutivos, la Secretaria General de la Confederación de Organizaciones Sindicales en Guanajuato (COS), Irma Gomez Contreras, señaló que son “patadas de ahogado” de pseudo líderes de taxistas para desviar la atención tras obrar mal y perjudicar a muchas personas.

“Cuando los intereses personales y económicos de seudo ‘líderes’ del transporte se ven afectados, sólo les resta dar ‘patadas de ahogado’ para desviar la atención, pues saben que obraron mal y perjudicaron a muchas personas, trayendo consecuencias legales a sus acciones, que ustedes mismos podrán constatar después, y saldrán a la luz pública en su momento y si así lo deciden las personas afectadas, pues antes que mis interés ó mi persona, están los intereses de las personas que represento”, cita el comunicado.

Irma Gomez rechazó tener intereses económicos en Guanajuato capital,

Tras el señalamiento de un supuesto influyentismo para obtener los permisos al tener una buena relación con el director del Instituto de Movilidad, Juan Carlos Martínez, Irma Gomez aclaró que su buena relación con esta autoridad y con otras es por los años de trabajo, pero que toda relación ha sido honesta.

“Soy de una sola pieza, no de dos caras. Trabajamos de la mano con todas las Instituciones, ya sea gubernamentales o de la sociedad civil; con todo tipo de autoridades, federales, estatales y municipales, así como empresarios y líderes sindicales”, señaló.

Asi también, destaca que no sólo es líder sindical, sino también Directora del Centro Evaluador en Competencias Laborales por el CONOCER.

Comunicado íntegro

Estimados medios de comunicación:

Por éste conducto, reciban el más cordial de los saludos y un respetuoso abrazo

El día de hoy ha circulado en diferentes medios de comunicación, una nota hacia mi persona, haciendo acusaciones por demás irresponsables, ya que al publicarla y no contar con la versión de su servidora, pone en duda su credibilidad.

Para empezar, yo no tengo ningún interés en Guanajuato capital, dónde pudiera yo recibir o tener ingresos económicos.

No soy dueña de Líneas de taxis, no soy dueña ni de taxis, ni de concesiones, y no tengo permisos ejecutivos tampoco. Únicamente soy representante de Trabajadores, vivo para ellos, NO de ellos.

No soy accionista de la Aplicación MiTaxiGto, ésta es la aplicación que utilizan algunos vehículos ejecutivos, y donde gentilmente nos han permitido el acceso para dar el servicio conforme a lo establecido al reglamento de la Ley de Movilidad de nuestro estado.

También se dice que cuento con más de cien permisos y que tengo concesiones, todo es totalmente FALSO, y los invito a que realicen la investigación para que vean si realmente cuento con alguno de ellos.

Se comenta que en el audio que se hizo llegar a los medios, su servidora “presume” tener buena relación con el Lic. Juan Carlos Martínez director de Movilidad, y aclaro, su servidora no sólo tiene buena relación con la gente del Instituto de Movilidad, sino con la mayoría de las Instituciones tanto gubernamentales, públicas, privadas, asociaciones civiles, educativas y con partidos políticos. Porque el hecho de tener buena relación o que se dispense atención a su servidora, es en base al trabajo que hemos venido desarrollando a través de los años, y que es en beneficio del sector laboral y de la sociedad en general.

Soy de una sola pieza, no de dos caras. Trabajamos de la mano con todas las Instituciones, ya sea gubernamentales o de la sociedad civil; con todo tipo de autoridades, federales, estatales y municipales, así como empresarios y líderes sindicales.

No sólo soy líder sindical, soy Directora del Centro Evaluador en Competencias Laborales por el CONOCER.

Cómo pueden ver, mi labor social respalda mi trabajo, y mis trabajadores podrán dar la referencia del mismo.

Cuando los intereses personales y económicos de seudo “líderes” del transporte se ven afectados, sólo les resta dar “patadas de ahogado” para desviar la atención, pues saben que obraron mal y perjudicaron a muchas personas, trayendo consecuencias legales a sus acciones, que ustedes mismos podrán constatar después, y saldrán a la luz pública en su momento y si así lo deciden las personas afectadas, pues antes que mis interés ó mi persona, están los intereses de las personas a las que represento.

No temo a la lengua del hombre, temo a la ira y a la justicia de Dios. Y permítanme comentarles que los días lunes y martes estuvimos en la Ciudad de Puebla, en el proceso de Certificación en Competencias Laborales de mis trabajadores taxistas para replicar el modelo en todo el estado, en eso nos OCUPAMOS!!

Queremos ser diferentes, queremos dar la competencia a las plataformas mundiales, queremos que volteen los ojos hacia nuestra agrupación, queremos capacitarnos y ser productivos para nuestro estado y para nuestro país; pero para quienes viven y explotan a los trabajadores, no les agradan esos cambios, porque es mejor mantener a las personas sobajadas y amenazadas, que hacer que se preparen y que sean mejores, no sólo en su trabajo sino en su vida familiar y social.

Eso es lo que me ocupa en mi diario quehacer de representante de Trabajadores.

En eso nos ocupamos TODOS los que deseamos un mejor estado y un mejor país, en ser la diferencia y tratar de que Guanajuato sea el punto de referencia a nivel nacional en Capacitación y Certificación a través de CONOCER, Institución Federal avalada por la Secretaria de Educación Pública.

No caeremos en provocaciones, no entraremos en dimes y diretes, seguimos trabajando y esforzándonos por ser mejores.

Reciban saludos y que Dios les bendiga

Atentamente

T.S. Irma Gómez Contreras

Secretaria General de la Confederación de Organizaciones Sindicales en Guanajuato