Abejas, Bravos, Club León y organizadores del Rally se unieron para ayudar a víctimas del sismo

León, Guanajuato.- Nadie, absolutamente nadie se quedó con las manos cruzadas, todas las instituciones deportivas que hay en la ciudad, pusieron su “granito de arena” para ayudar a la gente afectada por el sismo del pasado martes 19 de septiembre que afectó a miles de personas en la ciudad de México, Morelos y Puebla.

El Club León puso la muestra y organizó una gran colecta donde participaron primero el presidente del equipo Jesús Martínez Murguía y el jugador Elías Hernández, ellos fueron los primeros en poner manos a la obra el martes por la noche, ayudando a subir víveres hasta pasada la media noche.

Este miércoles desde las 9 de la mañana se reanudó la recolección y cientos de aficionados acudieron al llamado, no solamente llevado artículos que el Club estaba solicitando, también se bajaron de sus autos y se pusieron a ayudar para subir los productos a los camiones.

El ánimo estaba a tope, además que Jesús Martínez en todo momento estuvo al pendiente de como se realizaban las labores en el centro de acopio.

Los primeros en llegar por la mañana fue la gente de Rallymex, organizadores tanto del Rally Guanajuato como del MXGP León.

La gente del Rally llegó con artículos para ayudar al rescate, algunos picos, palas, herramienta para romper varilla y otros artículos, prácticamente lo hicieron de manera muy discreta y regresaron a la ruta, ya que en estos momentos están realizando los recorridos.

Posteriormente las Abejas de León se unieron a los miles de leoneses que llevaron apoyo al Club León e interrumpieron su trabajo de entrenamiento para llevar algunos artículos y también para apoyar a la gente para subir los víveres a los camiones.

No solamente los jugadores acudieron, también lo hicieron los directivos, quienes se olvidaron de todo glamour y con las camisas arremangadas formaron parte de las cadenas y se pusieron a cargar los productos que después se subieron a los camiones.

Por otro lado, también los Bravos de León también participaron y aunque sus jugadores en este momento no se encuentran en la ciudad, los directivos decidieron habilitar como centro de acopio la “Fortaleza” el estadio Domingo Santana.

Los jugadores de León comenzaron a llegar al rededor de las 16 horas para sumarse con la gente en la recolección y también para participar en las vayas para subir las cosas a los trailers.

Una vez más Jesús Martínez y Elías Hernández fueron de los más activos, también estuvieron Mauro Boselli y Guillermo Burdisso, quienes mostraron su solidaridad con el pueblo mexicano que está afectado por este sismo.

“A la gente que está desde temprano, todo el día hay que agradecerle porque lo hace sin pedir nada, esa gente es la que verdaderamente ayuda y hace que todos salgan adelante. Los mexicanos, vine por una cuestión de que me influenció toda la gente, ver tantos mexicanos ayudando a sus hermanos, no sé si pasa en todos lados, hoy hay que felicitarlos a todos, seguir ayudando y no tengo duda que México se va a poner en pie en corto plazo”.

Guillermo Burdisso.