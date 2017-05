Acción Nacional debe asumir su responsabilidad y solucionar problemas de inseguridad en León: Denny Méndez

León, Gto. Que el gobierno de Héctor López Santillana deje de esperar que el estado resuelva los problemas de inseguridad del municipio y que la bancada del PAN deje de ser “solapador” del Programa Escudo, fueron las solicitudes que hizo el dirigente del PRI en León, Denny Méndez.

El dirigente panista se dijo preocupado por la situación de inseguridad en el municipio, misma que dejó un saldo de 7 personas ejecutadas tan sólo en la jornada de este martes, por lo cual solicitó a las autoridades que se pongan a trabajar en el tema.

Denny Méndez consideró que el alcalde Héctor López Santillana está delegando las responsabilidades de su gobierno a las autoridades estatales y federales.

“Le pediría al alcalde Héctor López Santillana que ya no sea la sombra del gobernador, que ya no sea su dama de compañía y que no espere que vengan a salvarle la plana, le pido al alcalde que ya se ponga a trabajar”, sentenció.