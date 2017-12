Acelera PAN aprobación del paquete fiscal y se niegan a que funcionarios comparezcan

Guanajuato, Gto. La fracción panista en el Congreso local volvió a mayoritear al momento de definir el método para el análisis del paquete fiscal para el 2018. Los diputados de Acción Nacional se negaron a ampliar el plazo para la revisión y las comparecencias de funcionarios, como lo proponían diputados de oposición.

En las comisiones unidas de Hacienda y Fiscalización y Gobernación y Puntos Constitucionales, se aprobó que sea en dos semanas cuando se revise en comisiones el dictamen de la Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos del Estado para el 2018.

La propuesta del PRI y PVEM fue ampliar el plazo dos días más para que el dictamen pasara a Pleno hasta la semana siguiente y tener más tiempo para analizar detenidamente la propuesta de paquete fiscal que presentó el Ejecutivo estatal, pero con el voto del PAN los plazos quedaron acotados.

Al respecto, la diputada Arcelia González, reprochó que los legisladores panistas pretendan irse de vacaciones una semana antes, aprobando un paquete fiscal en fast track.

“Me parece que pedir cuatro días más no era desmesurado, dado que el periodo se termina el 31 de diciembre; además pedir que si tenemos alguna duda vinieran los titulares de los presupuestos. No se nos permite preguntar, solamente por escrito, sí me parece que la cerrazón de fecha y de propuesta de metodología contradice el parlamento abierto”.

La legisladora priista precisó que como grupo parlamentario pretenden que el ejercicio de revisión sea transparente y bien revisado, al tratarse del presupuesto en el año de conclusión de la administración estatal.

Los diputados del PAN también rechazaron que funcionarios como el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, respondan de manera personal a cuestionamientos que tengan sobre el presupuesto, reprochó la diputada Guadalupe Velázquez Díaz.

“Ha sido un actuar de esta Legislatura que se quieren aprobar muchos temas con poco análisis, algo que requiere un análisis detallada es un presupuesto de un gobierno”.

Jorge de la Cruz manifestó que en otros ejercicios de revisión del presupuesto se ha promovido la presencia de funcionarios estatales para despejar las dudas que se tienen sobre el destino que pretenden dar a los recursos públicos.

Para su análisis se aprobó que para cualquier duda o cuestionamiento respecto a las iniciativas, los grupos y las representaciones parlamentarias, por conducto de la Secretaría General, podrán tener interlocución con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a través de Carlos Salvador Martínez Bravo, Subsecretario de Finanzas e Inversión.