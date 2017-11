Acepta Municipio de Irapuato pago a comuneros por bulevar Gómez Morín

Irapuato, Gto. A ocho meses de que la Contraloría Municipal inició las investigaciones del caso del camino de la comunidad de San José de Jorge López, actual bulevar Gómez Morín, se oficializó que se analizan las posibles omisiones de los ex funcionarios por el posible daño al erario por 26 millones de pesos, que podría derivar en sanciones.

Estas podrían ser desde inhabilitación a ocupar cargos públicos de hasta 10 años por la vía administrativa, y de encontrase omisiones de tipo penal y civil, el Municipio tendría que demandar para recupera el dinero.

Este día, en la sesión de Ayuntamiento se oficializó el convenio que realizó el gobierno local con los ejidatarios de la comunidad San José de Jorge Lopez, donde aceptan pagarles un poco más de 26 millones de pesos en varias emisiones y a cambio, les entregaron un terreno, y el municipio entregará otro de menos metros.

La regidora del PAN Susana Bermudez brindó algunos detalles de la investigación, como que inició desde el 1.º de febrero.

“De ahí se determina que se requiere una investigación, bajo el expediente CMDQINV027/2017 se le da la formalidad el mes de octubre… se empieza a revisar la información para determinar la responsabilidad de aquellos que tuvieron la intervención, dentro del procedimiento que nace de un oficio de 2014, de un ciudadano (que) solicita el pago por afectación, ya habían pasado más de 10 años de 2000 a 2014, la acción estaba prescrita para reclamar el pago, sin embargo se da una serie de omisiones por parte de algunos servidores públicos y es ahí donde tenemos la obligación de investigar” explicó.

La primera omisión se da “desde el momento que no se da la contestación a un particular que viene a solicitar información, y de ahí deriva la aceptación y la afirmativa por parte del municipio para reconocer un derecho… se han encontrado omisiones desde el momento que no se contesta partiendo de eso. De la Secretaría particular (del despacho del alcalde)”, dio Susana Bermudez.

Luego, en 2014 un ciudadano llegó a la administración pasada a reclamar el pago de casi 90 millones de pesos por la afectación de la servidumbre de paso, lo que hoy es el Bulevar Gómez Morin, y al no contestarle la administración pasada a cargo de Sixto Zetina le dieron entrada a la demanda aun cuando ésta ya había prescrito, dándose así la “negativa ficta”.

En la sesión de hoy los regidores del PRI entre otras cosas, solicitaron se investigue y se sancione si hay o hubo algún funcionario culpable.

De acuerdo a la regidora del PAN, la investigación, una vez terminada y en caso de derivar en responsabilidades administrativas, siendo delito que se realizó en años pasados caería en la inhabilitación a ocupar cargos públicos hasta por 10 años que es la pena máxima. En esta acción no se obliga a la reparación del daño, aunque de encontrar los elementos necesarios, la sindicatura podría interponer las demandas por la vía civil y penal.

“Si se determina que hay una cuestión de fraude, otro tipo de algún delito penal, será el síndico a quien le corresponde realizar las acciones de tipo penal. A nosotros nos toca la administrativa solamente (por lo que) sería la inhabilitación, el tema de la (recuperación del dinero) corresponde al síndico del Ayuntamiento por la vía civil”.