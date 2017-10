¿Adiós a la democracia? Todas las candidaturas del PAN van por designación

León, Gto. Por unanimidad, los integrantes de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, determinaron que sea la designación el método para definir las candidaturas a alcaldías, diputaciones locales, federales y senadurías.

Humberto Andrade Quezada, dirigente estatal del partido, mencionó que aunque se han dado diferencias en la discusión de los métodos, estas n han significado un desgaste para el partido ni diferencias mayores entre la militancia.

La tarde de este lunes, acudieron al Comité Directivo Estatal del PAN, 34 integrantes de la Comisión Permanente, quienes en una hora y media discutieron y votaron a favor del método de designación. Considerando que este es el más adecuado debido a que en el proceso electoral del 2018 tendrán que tomarse en cuenta consideraciones como la paridad de género y la reelección en las alcaldías y diputaciones locales.

Pese a que se rumoró que habría una manifestación, de parte de militantes allegados al senador Fernando Torres Graciano; en ningún momento hubo disturbios al exterior del CDE del PAN ni discusiones evidentes entre los integrantes de la Comisión Permanente.

Fue el propio Fernando Torres Graciano quien mencionó que en esta ocasión, la discusión de la metodología para las candidaturas sí se realizó conforme a la convocatoria y de manera ordenada. Según el senador –quien también espira a la candidatura a gobernador-, dijo que habrán de tomarse en cuenta otros factores para que el método de designación garantice cancha pareja a los distintos grupos al interior del PAN.

“En lo personal, el hecho de que se vaya a designación no quita ni anula la posibilidad de consultar al militante y obviamente también hay oportunidades de método mixto donde se pueda consultar a la militancia, qué piensa y a la ciudadanía, qué piensa (…) lo más valioso es que se haga esa mesa de diálogo para poder construir todos, esa regla de acuerdos que permitan que el método transite en un mecanismo”, mencionó.

El dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada manifestó que esta sesión de la Comisión Permanente refleja la disposición que tiene la militancia panista para tomar acuerdos de cara a la elección que viene. Sin embargo, no negó que puedan darse inconformidades de la militancia.

“Acuérdense ustedes que mayoría no implica uniformidad pero en este caso, la Comisión votó por unanimidad, un proceso que será propuesto a la Comisión Permanente Nacional y que esto refleja la intención de que sí vayamos en ese sentido y que podamos sacar los procesos de una manera que sea bien vista por toda la militancia”, dijo.

Andrade Quezada no quiso detenerse a discutir las inconformidades que se generaron luego de que los consejeros políticos estatales determinaran también la designación como el método para la elección del candidato a gobernador: “las únicas diferencias que se dieron a ese momento, y no tiene sentido regresar hasta allá, no fueron en referencia respecto al método sino porque no estaba acordado dentro de los puntos del orden del día”.

Entre los asistentes a la Comisión Permanente se encontraban: Éctor Jaime Ramírez Barba, Pilar Ortega, Jorge Espadas, Fernando Torres Graciano, Vicente Esqueda, Ricardo Narváez entre otros.