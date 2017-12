Acusa Andrés Guardiola, ausencia de la PGJE, y falta de mecanismos ante agresiones a periodistas

León, Gto. El periodista Andrés Guardiola, señaló que tras la amarga experiencia que sufrió el pasado martes cuando sujetos atacaron su domicilio, no le han brindado los mecanismos de protección, y que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ha sido ausente, pese a que el gobernador Miguel Máquez Márquez, le dijo que se abriría una investigación de oficio.

Durante entrevista telefónica durante La Revista de la Una, el corresponsal del periódico Excélsior y director del portal digital Códigos, dijo desconocer el motivo y origen de la agresión, donde cuatro sujetos llegaron en una camioneta blanca para vandalizar un medidor de la Comisión Federal de Electricidad.

El periodista calificó el hecho como una situación y experiencia amarga, así como desconocer las intenciones de los sujetos a las que dijo no eran las más amistosas.

“La otra experiencia amarga es la respuesta de las autoridades de justicia del estado de Guanajuato, toda vez que ayer hablé con el gobernador Miguel Márquez Márquez, que estaba preocupado por el asunto, le llamaron él y su equipo de trabajo en ese momento al procurador Carlos Zamarripa Aguirre, para que tomara cartas en el asunto y me marcara, el asunto no es que me marcara él o no, es que por oficio la PGJE se ha preocupado por el asunto, pero no hay disposición”, dijo Andrés.

El periodista dijo que hasta el momento no se había realizado algún peritaje o intervención en su domicilio por parte de las autoridades, ‘lo cual me extraña porque normalmente yo pensaría que un actuar profesional llevaría a preocuparse por el ciudadano pero también por la misma imagen del estado’.

Andrés Guardiola dijo que ha recibido mensajes de personas de todas partes de la república ofreciéndole apoyo y su solidaridad.

“Sería muy injusto decir fue fulanito y fulanita, yo creo que es muy pronto y no me atrevería a hacerlo, siempre hay sospechas pero las sospechas mejor me las guardo y prefiero caminar con pie de plomo, porque es delicado en el sentido de que hay antecedentes, ya han pasado cosas y más allá de un señalamiento pues no ha pasado nada, a mí me queda el sabor amargo de la impunidad”, contó Guardiola.