Acusa regidor de Guanajuato de armar fraude de becas para correr a encargado

Guanajuato, Gto. El presunto fraude que se cometió en la entrega de becas educativas y por lo que se despidió Fernando Vázquez, quien se desempeñaba como coordinador de Educación en el municipio de Guanajuato, fue una situación creada.

Así acusó el regidor independiente Jaime Emilio Arellano Roig, quien sostuvo que hay una serie de anomalías en las 19 actas que se levantaron por las presuntas irregularidades en la entrega las becas, que llevan a pensar que el supuesto fraude fue armado para correr y desacreditar a Fernando Vázquez, quien hace dos semanas salió de la administración.

En Comisión de Educación y Cultura, el regidor quien además es presidente de la misma, expuso ante sus compañeros un análisis que hizo de las actas, en donde encontró “por todos lados irregularidades”.

Entre las anomalías que pudo detectar al revisar las actas administrativas que se levantaron, es que, para empezar, las quejas se empezaron a recibir hasta el 29 de agosto, es decir casi dos semanas después de que se supone se entregó la beca.

Expuso que el nombre de un niño beneficiario y la escuela se repite en dos actas, en una se establece que no recibió su apoyo económico y en otra que sí lo recibió.

“El 8 de agosto el niño se presentó con quien presuntamente es su mamá y no se le entrega el recurso, pero luego el 11 se vuelve a presentar con otra persona distinta, su tía, y si le dan la beca, entonces, cómo por qué se levanta el acta”.

Mencionó que en otro caso hay dos actas en el que aparece el nombre de dos niños distintos pero con el mismo adulto. Las quejas son un machote con pequeñas variaciones, “en por lo menos un bloque de 10 actas los dos últimos párrafos son idénticos”.

“Hay al menos un caso en donde dos actas se contradicen. Hay un acta que afirma que Fernando solo informó que el niño, no cumplieron los requisitos para ser candidatos, ¿esto es delito?”

El regidor criticó que se hayan “empeñado en hacer linchamiento mediático, porque inmediatamente dieron la noticia a los medios con cosas como que faltaba dinero en los sobres, lo que es absurda”.

“Para mí todo esto, todo el escenario que se ha mostrado se pudo perfectamente ocultado después, una vez teniendo los papeles puedo hacer lo que quiera con ellos puedo incluir 10 niños más y le voy a decir a las señoras que vengan a decir que no les dieron el dinero”.

Cuestionó cuál fue la prisa de “correr a Fernando y cerrar la oficina donde despachaba, cuando la Contraloría municipal, el Jurídico e incluso el Ministerio Público no habían llegado a ninguna conclusión.

Jaime Emilio aseguró que la defensa al ex coordinador de Educación no es porque sea su amigo sino porque es una persona justa, “y aparentemente a él le están cometiendo una injusticia”.

“Ya se lo dije a Fernando y al alcalde Edgar Castro, si me demuestran que Fernando es culpable yo ayudo a crucificarlo no me voy a tentar el corazón”.