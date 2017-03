Acusación de acoso sexual dentro del Taller Municipal es “venganza” de la empleada: Ricardo Ortiz

Irapuato, Gto. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez salió en defensa del director del Taller Municipal, Fernando Pérez, al asegurar que no lo destituirá y que la regidora del PRI, Sharon Orozco, puede pedir hasta la destitución del presidente municipal, pero que “no hubo acoso sexual” en el caso de la empleada que acusa al funcionario; añadió que todo es una “venganza” de la empleada porque ésta ya estaba en la lista para ser dada de baja de la administración.

“N’ombre, hasta podrá pedir la destitución de un servidor, pero no procede” explicó el Alcalde ante la petición de la regidora.

Además el primer edil sostuvo que no hubo acoso sexual y aseguró que las denuncias de las empleada es por venganza porque “Natalia” iba a ser liquidada de la administración. También dijo que cree que el asunto, por la intervención de la regidora del PRI, se puede politizar.

“…solamente es debido a que fue despedida del Taller y que es una especie de rechazo a esta decisión, porque ha venido cambiando la versión, sin embargo nosotros no estamos para nada en desacuerdo que haya una investigación…Todo se puede politizar aquí, la cuestión es que tampoco se va a perjudicar a una persona si bien yo les he dicho cuando hay una situación de acoso y queda demostrado van para afuera inmediatamente cuando es demostrable, y eso va seguir, pero cuando se percibe, cuando es dañar a los funcionario no me voy a prestar a ese juego”, dijo.

“Pero si la señora quiere poner su denuncia, que lo haga, al final de cuentas creo que la situación está muy clara”, aseguró.

Ortiz Gutiérrez dijo también que el que invitarla a desayunar (Fernando Pérez a “Natalia”) no es ningún tipo de acoso, luego que se le cuestionó el permiso que le dio Ana María Flores Bello como titular de Oficialía Mayor.

“Salieron a desayunar y el otro le habla (a Flores Bello) ‘¿podemos parar a desayunar?’, ‘adelante, paren a desayunar’, yo no veo ahí dónde pueda haber ningún tipo de acoso y si además ella acepta desayunar la verdad no veo por donde, y luego fue modificando incrementando algunas otras acciones que a mí en lo particular nunca me comentó”.

Asegurando así que el despido no fue por acoso, porque incluso ya sabía que estaba en la lista de los funcionarios que saldrán de la administración, “es un tema siento yo, un poco de venganza, de ver ‘cómo fastidio, cómo perjudico’, porque la verdad ha cambiado la versión, es en varias ocasiones por lo que a mí me dijo ya no coinciden con lo que dijo después”.

Esto luego que la empleada, identificada como “Natalia” presentó queja en derechos humanos, así de una denuncia en el Centro de Atención para las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia, quedando radicada la misma en el folio 43611 por presunto acoso sexual.

Previo a la entrevista del Alcalde, la regidora del PRI, Sharon Orozco, insistió en la destitución del director del Taller y dijo que presentará el audio en la Contraloría para que se investigue el actuar de Ana María Flores Bello, del porqué fungió como encargada de recursos humanos al despedir a la empleada.