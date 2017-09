Afirma SSG que dengue va a la baja, pero cifras lo desmienten; van 1 mil 419 casos confirmados y 7 mil 44 probables

*Con información de Alfonso Ochoa

León, Gto. En tan sólo una semana, en Guanajuato incrementaron en mil 562 los posibles casos de dengue; pasando de 5 mil 482 en la semana al corte del 18 de septiembre, a 7 mil 44 para el 25 de septiembre, además de que existen mil 419 casos ya confirmados. Esto coloca a la entidad, por tercera semana consecutiva, como la puntera en el brote de este virus.

Según las estadísticas reportadas por la Secretaría de Salud federal, de los 1 mil 419 casos de dengue confirmados en Guanajuato, hay 90 que han mostrado complicaciones mientras que el resto son de dengue simple.

En tan sólo una semana, el número de casos confirmados se incrementó en 314 y la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes es de 21.01, siendo la más alta en el país.

Los municipios con mayor incidencia continúan siendo Juventino Rosas con 91 casos confirmados y una tasa de 106.46; Celaya con 410 pacientes y una tasa del 80.85, mientras que el resto de los municipios acumulan 820 casos y una tasa promedio de 15.57.

El pico en Guanajuato es alarmante, si es que se toma en cuenta que en el mismo periodo pero del año 2016 sólo se habían registrado 50 casos.

No obstante, esta mañana el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, afirmó que según sus registros la contabilización de casos confirmados y probables le da un indicador a la baja, pues sostuvo que a partir de la semana 34 hay una curva descendente.

Incluso, aseveró que sobre los casos sospechosos, ha disminuido el porcentaje de casos que se confirman como dengue.

Dijo que se puede garantizar la legitimidad de los registros, debido a que los sistemas de información son la fortaleza para atacar los brotes de los padecimientos.

La regidora priista por León, Norma López criticó la falta de acciones contundentes de parte de la Dirección de Salud municipal de cara al incremento en el número de casos de dengue.

Norma López mencionó que no hubo acciones de prevención, ni de parte de la Dirección de Salud Municipal ni de la Secretaría de Salud del Estado y que sabe que en algunas colonias apenas se comenzaron con las acciones de nebulización, pero “ya es tarde”.

Agregó que el director de esta dependencia municipal, Mario Sopeña no ha proporcionado datos a la Comisión de Salud, ni alguna información que sirva para conocer cuáles son los avances en el trabajo sobre este tema.

“Por parte de Mario Sopeña, por lo menos a la comisión no le ha presentado absolutamente ninguna información de lo que ellos ya han detectado y de lo que están trabajando en concordancia con la Secretaría de Salud, me parece muy lamentable pero no me parece extraño porque esta es una dependencia de las que no ha dado resultados”, manifestó.