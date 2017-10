Al municipio de Guanajuato le falta mano dura para ordenar comercio, afirma Navarro

Guanajuato, Gto. Al gobierno de Guanajuato que encabeza el priísta Edgar Castro Cerrillo le hace falta mano dura para poner orden a los comerciantes, consideró el diputado local del PAN, Alejandro Navarro Saldaña, tras la discusión que se desató al interior del ayuntamiento por los vendedores que llegan al Festival Internacional Cervantino.

El diputado señaló que el director de Fiscalización y Control, Andreí García Irazabal, debió de haber renunciado al cargo desde hace mucho tiempo, porque no ha podido generar estrategias que permitan poner orden en la ciudad “y al alcalde le falta templanza y fortaleza”.

“Todos los que somos de Guanajuato vemos que se venden alcohol a cualquier hora de la noche, en callejones, centros nocturnos, depósitos y esto genera inseguridad y violencia”.

Sostuvo que después de que una persona ingiere bebidas alcoholicas hasta altas horas de la noche, “por supuesto que se pone agresivo y se le hace fácil meterse a robar al vecino, se le hace fácil pelear, eso genera violencia, y el señor director no lo entiende”.

Insistió en que al gobierno municipal le hace falta mano dura acompañada de estrategias, para dar solución no solo al comercio ambulante, sino a otras problemáticas como la venta clandestina de alcohol.

“Si queremos una ciudad ordenada no dejemos al comercio, si queremos una ciudad donde no haya delincuencia no vendamos bebidas alcohólicas, falta estrategia, pero van más de 2 años y esto no va a cambiar”, aseveró.

Alejandro Navarro recordó que al ex alcalde priísta Nicéforo Guerrero Reynoso le dijo que “los que queremos un Guanajuato prospero, ordenado, con valor y valores no te vamos a extrañar, que bueno que ya te vas y en éste caso es la misma historia, que bueno que ya se va acabar la administración y que vengan tiempos mejores, y que Guanajuato necesita alguien que sea de aquí, que conozca los problemas y los pueda resolver, no alguien que espera que llegue el 10 de octubre para regresarse a Celaya”, concluyó.