Alcalde de Guanajuato justifica rotación de directores: es para fortalecer la administración

Guanajuato, Gto. El presidente municipal de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo, justificó los despidos y renuncias de 14 funcionarios de primer nivel que se han dado en lo que va de la administración en áreas importantes como la Policía y Servicios Públicos Municipales.

El alcalde defendió la decisión que se ha tomado al argumentar que los cambios son necesarios para fortalecer la administración pública.

En lo que va de la administración 14 directores entre generales y de área, fueron despedidos o renunciaron a sus cargos, por mal desempeño, irregularidades, o por motivos personales, en áreas torales para la ciudadanía, como Servicios Públicos Municipales y la Policía.

Al cuestionarle si la rotación de directores no envía un mal mensaje a la ciudadanía, Edgar Castro dijo que no, todo lo contrario, “aquí lo que se trata es de fortalecer el trabajo de la administración”.

Afirmó que de ser necesarios más cambios en las diferentes áreas de la administración municipal y de cualquier nivel, no solo de directores generales, se van a realizar, pues el municipio tiene que dar resultados y con el mejor desempeño.

El presidente municipal de Guanajuato informó que existen varias propuestas para ocupar el cargo de director de Protección Civil, que dejó William Hernández Morales hace unos días.

Sin precisar nombres, comentó que hay varias opciones dentro de la misma dependencia municipal que son tomados en cuenta para el cargo.

“Junto con el director de Seguridad estamos me está presentando propuestas para enviarlo a los exámenes de control y confianza para tener esa vacante. Hay a quienes estamos observando por su buen desempeño al interior de la estructura y no me refiero directamente al encargado de despacho, si no a otras mujeres y hombres que han venido trabajando al interior y que son valiosos para nosotros”.