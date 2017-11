Se enreda Edgar Castro: condena violencia pero justifica uso de rifles de goma; dice ignorar protocolos

Guanajuato, Gto. A pesar de reprobar la violencia que ejerció la policía preventiva contra los habitantes de la comunidad de Yerbabuena, el presidente municipal de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo, no conoce si dentro del protocolo de actuación de la corporación está permitido el uso de balas de goma, y optó por “aventar la bolita” al director general de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz Múñiz para que aclare el tema.

En entrevista, reconoció que tampoco se ha iniciado una investigación interna para revisar la actuación de los elementos, porque está a la espera de que Ortiz Muñiz, entregue un informe detallado de los hechos.

El miércoles de la semana pasada la policía municipal de Guanajuato disparó balas de goma contra habitantes de la comunidad Yerbabuena, quienes defendían el campo donde desde hace 40 años se desarrollan torneos, pero donde se pretende construir el estacionamiento de un centro comercial.

Ese mismo día, más tarde, el secretario de Ayuntamiento Carlos Torres Ramírez y el director general de Seguridad Ciudadana, quien encabezó el operativo en la Yerbabuena, defendieron el uso de estas balas con el argumento de que están permitidas y las usaron para dispersar a los rijosos, con el fin de devolver el orden en el lugar.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca Apendinni informó que en los protocolos de la corporación estatal, está prohibido el uso de balas de goma frente a ciudadanos, y solo las usan para entrenamiento.

Al ser cuestionado sobre si dentro de los protocolos municipales está permitido su uso, Edgar Castro respondió que estas armas no letales se encuentran dentro del catálogo del Fortaseg, y están avaladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que cualquier municipio o incluso el estado puede comprarlas.

Ante la respuesta poco claro, se insistió en conocer si está permitido el uso de balas de gomas, por lo que el alcalde capitalino terminó por reconocer que desconocía la información. Dijo que este tema corresponderá aclararlo al titular de Seguridad.

“Lo he dicho no estoy a favor de este tipo de violencia por parte de la autoridad. No debe de realizarse y no debe de haber actuación de esta naturaleza, en caso de que el protocolo lo permita, es algo que no debe de hacerse bajo ningún motivo el uso de violencia”