Alcalde de San Felipe entrega 14 vehículos para dependencias municipales

San Felipe, Gto. Con una inversión de 6 millones 934 mil 317 pesos, la tarde del viernes 22 de diciembre se llevó a cabo la entrega oficial de 14 vehículos para la administración municipal, para uso de cuatro direcciones.

En un acto encabezado por el presidente municipal Mauro Javier Gutiérrez en el Jardín Principal, se entregaron 2 camionetas pick up doble cabina, 2 vehículos tipo sedán y 4 motocicletas para la Dirección de Seguridad Pública; 3 camionetas pick up doble cabina para la Dirección de Obras Públicas; una camioneta pick up para la Dirección de Desarrollo Social así como un camión recolector y una barredora para la Dirección de Servicios Públicos.

En su mensaje, Mauro Javier Gutiérrez resaltó que estas 14 unidades se entregan a la ciudadanía a través de personal operativo para seguir otorgando un buen servicio a la población.

Destacó que gracias al trabajo hecho por Tesorería es que se ha tenido un uso eficiente de los recursos municipales, lográndose ahorros que han permitido la adquisición de 4 unidades Nissan Pick Up, tres para Obras Públicas y una para Desarrollo Social. También anunció que hoy se pone en marcha la barredora adquirida hace unas semanas.

El alcalde gradeció a los trabajadores de estas dependencias el trabajo a favor de los sanfelipenses, asimismo pidió hacer un buen uso de estas unidades adquiridas para ofrecer un buen servicio de los ciudadanos.

Estuvieron presentes el síndico municipal Cándido Salazar Salazar; la regidora María de los Ángeles Prado Ortega; el secretario de Ayuntamiento, Miguel Gerardo Jaramillo Ortiz; María Guadalupe Cano Ortega, Tesorera Municipal, así como directores y jefes de área de la Administración Municipal.