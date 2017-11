Alcaldes priístas piden a Sagarpa atender solicitudes de apoyo, recursos no llegan se quejan

Guanajuato, Gto. Presidentes municipales de extracción priísta se quejaron porque la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no ha dado respuesta a las solicitudes que han hecho para otorgar apoyos a agricultores.

En una reunión que sostuvieron con Julio César Córdoba coordinador general de la oficina del titular de la dependencia federal, José Calzada, para concretar recursos federales en apoyo al campo guanajuatense, los alcaldes aprovecharon para pedir a la Sagarpa que atienda las solicitudes y liberen los recursos en beneficio de los agricultores.

La alcaldesa de Pueblo Nuevo, Larisa Solórzano Villanueva solicitó al funcionario federal que les den una respuesta, “si se va a poder bajar el recurso este año o si tenemos que esperar para el 2018, para no traer a los campesinos y agricultores vuelta a vuelta”.

“Si pedimos encarecidamente que les den trámite y solución, a nosotros nos interesa mucho “el campo en nuestras manos”, desde 27 de febrero metimos aproximadamente 400 solicitudes de las cuales nos quedaron 291, esperamos que este año se solucione a los campesinos”.

Sin que pareciera exigencia, la alcaldesa pidió resultados, pues los campesinos guanajuatenses están a la espera de que cambie su entorno.

“Los recursos nunca alcanzan, pero en municipios pequeños como el nuestro sí, con poquito que podamos bajar, que podamos dar un aire a campesinos, se ve se nota y sí transformamos el entorno”.

Por su parte el alcalde de Jaral del Progreso, José Alberto Vargas dijo que su municipio tiene el cuarto lugar en materia de solicitudes, pero cuando los apoyos llegan “estamos debajo de la media”, a pesar de que la economía es prácticamente agricultora.

Solicitó a la Sagarpa que de salida a los expedientes que ya habían sido dictaminados como positivos pero que los apoyos no han llegado.

“La petición seria que nosotros pudiéramos saber, porque es complicado hacer ir a las personas a meter su expediente y que cuando no salgan beneficiadas la gente se decepciona. Sabemos que el trabajo que hacemos nosotros es buscar al campesino vulnerable, que sabemos que podemos apoyar y que el cambio lo vamos a hacer con un poquito de voluntad que tengamos todos”.

En tanto, Juan Carlos Castillo presidente municipal de San Diego de la Unión pidió más coordinación entre la Sagarpa, el delegado Victo Hugo Pineda y los municipios, pues muchas veces hay confusión en los tiempos y las reglas de operación y por eso muchos agricultores no ingresan sus proyectos para acceder a recursos.

El alcalde de San José de Iturbide José Rodríguez dijo que se han metido muchos proyectos que lamentablemente no se han podido concretar.

Presidente municipales de Salvatierra, representantes de Tarandacuao y Uriangato , también estuvieron presentes. Además de las necesidades, expresaron de viva voz e incluso entregaron sus proyectos al funcionario federal, de acuerdo a la vocación productiva de cada municipio.

Julio César Córdoba, quien estuvo acompañado por el delegado de la Sagarpa en Guanajuato y la diputada federal Azul Etcheverry, se comprometió a apoyar las demandas planteadas para fortalecer la producción de los campesinos.

En entrevista, Córdoba reconoció la necesidad en que los municipios reciban capacitación sobre las reglas de operación de cada programa para garantizar que tengan acceso y bajen los recursos, pues muchos proyectos se han quedado fuera porque no cumplen con los requisitos.

“Muchos no son beneficiados, se eliminan muchos proyectos porque no cumplen con las reglas de operación”, admitió.

Por lo anterior, informó que la Sagarpa busca apoyar con técnicos para que asesoren a los pequeños productores cobre cómo elaborar sus proyectos adecuadamente, “porque si alguien no hace bien el proyecto y lo hacen a la carrera y no cumple, no será beneficiado”.

A la reunión fueron invitados 13 presidentes municipales priístas de los cuales solo llegaron ocho, al respecto la diputada Azul Etcheverry justificó la presencia priísta con el argumento de que han sido los únicos que se han acercado en el tema.

Finalmente, el delegado de Sagarpa en la entidad, Víctor Hugo Pineda comentó que el año pasado Guanajuato cerró con 10 mil millones de pesos en apoyos de diversos programas, el más importante fue la cuota energética en la que registraron alrededor de 9 mil millones de pesos.