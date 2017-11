Alza al predial está sustentada, pero tuvimos una ‘pequeña fallita’ en la sensibilidad: Ayala Torres

León, Gto. El síndico panista, Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, reconoció que tuvieron una “pequeña fallita” por incrementar en la Ley de Ingresos 2018, el predial y el Derecho de Alumbrado Público (DAP). Afirmó que en su análisis ponderaron más los “aspectos técnicos”, que “la sensibilidad social”.

Hoy en entrevista, Ayala Torres insistió en que las comisiones unidas hicieron un trabajo técnico, que en su momento determinó incrementar entre un 10 al 40 por ciento la tarifa del predial en 62 colonias. Así como aumentar el cobro del DAP en un 50 por ciento en la ciudad.

Ayer, el alcalde Héctor López Santillana, informó que desistirían de aumentar los impuestos municipales. Definió que después de hacer una revisión y considerar la “economía familiar”, “la fluctuación del peso ante el dólar” y varios aspectos que han afecto a los leoneses, “no incrementarían el predial, ni el DAP, ni el servicio de Sapal”.

“Yo creo que el Alcalde de alguna manera tuvo y, sí voy a decirlo, la sensibilidad social. Nosotros nos fuimos más por lo técnico, ahí tuvimos esa pequeña fallita”, reconoció el síndico, luego de ser cuestionado del tema.

Incluso, señaló que “no pasa nada”, pues se regresará el dictamen y se cambiará para sacar la Ley de Ingresos sin los cobros que se tenían ya estimados.

Luis Ernesto Ayala aseguró que no hay contradicciones ante las posturas cambiantes del gobierno municipal, sino que al final, fue el propio Alcalde, quien tomó la decisión preocupado por “el tema social”. Por ello, se revisará nuevamente la Ley de Ingresos.

Aunque, el síndico votó a favor la propuesta de Ley de Ingresos en la pasada sesión de las Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda, dijo que no participó en el “análisis técnico” porque no fue invitado a las mesas de trabajo.

“Sí lo voté. Y lo voté a favor, repito. Se hizo el análisis técnico y nos resultaba adecuado. Finalmente el alcalde dice que no. Yo creo que en un gobierno transparente y abierto como el de Héctor López Santillana se vale eso”, declaró.

Incluso, Luis Ernesto Ayala insistió en que sí vio el dictamen de casi 124 páginas, pero “no en su totalidad, sino que analizó algunas puntos generales”.

“Sí está justificado técnicamente, yo creo que ahí hay algo y nos quedó clara la justificación técnica. En ese sentido lo votamos a favor. Y el Alcalde hizo otras consideraciones, y esto viene para atrás, pero no pasa nada (…) Me fui a lo sustancial, y finalmente tomamos la decisión. Hoy viene para atrás, no pasa nada”, manifestó.

Para hacer las modificaciones, el presidente de la Comisión de Gobierno añadió que será la Dirección de Función Edilicia y la Comisión de Hacienda, quien llamen a una sesión extraordinaria para abordar, por segunda ocasión el tema, ahora con las modificaciones.