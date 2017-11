Analiza Municipio de Irapuato concesionar servicio de recolección de basura

Irapuato, Gto. El Municipio de Irapuato analiza dar en concesión la recolección de la basura, luego de que hasta 10 camiones recolectores han ingresado al taller mecánico pues su vida útil está terminando y para adquirir cada unidad se requieren 2.5 millones de pesos, así lo señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Aunque también explicó que la otra posibilidad es que se renten más unidades o que compren al menos 10 unidades para poder resolver la problemática.

“Servicios Públicos (en) la última encuesta que hacemos de satisfacción del usuario es el mejor evaluado […] todavía no la definimos. El esquema de concesión bien dirigido, trabajando parece que puede ser una opción, la otra es comprarlos pero equivale 2.5 millones y medio cada unidad, tenemos que estar invirtiendo arriba de 30 millones de pesos para la compra solamente de 10 o 12”.

En la cuerda floja una dirección

En otro tema, el Alcalde explicó que en la cuerda floja se encuentra una dirección municipal, sin precisar cuál o el nombre del funcionario. Solamente dijo que en la revisión general antes de concluir el año se estará realizando el cambio, pero no llegará a la destitución, aunque nadie tiene asegurado el puesto.

“No hemos decidió todavía…solamente un área podemos estar hablando, pero que creo que el funcionario pudiese apretar más, a lo mejor no sería necesario la baja. El seguridad estamos muy bien, todos están haciendo su trabajo, serían otras áreas”.

No habrá aumento

El alcalde aclaró que ni el 3 por ciento de incremento en el salario habrá para los integrantes del Ayuntamiento, solo de los otros funcionarios municipales.

“Me preguntaron sobre los incrementos sobre el 3% de indexación en los servicios, y en el caso del personal que labora en presidencia no de la Ayuntamiento, el Ayuntamiento no se incrementa el salario, ni lo hemos incrementado desde que llegamos y no lo vamos hacer ahora que es el último año esto lo comprometí desde un principio en la administración del cero aumento de sueldo para el alcalde, síndicos y regidores”, aclaró.

Deberán solicitar licencia

Además dijo que los integrantes del Ayuntamiento qué busquen un cargo público deberán de solicitar licencia, mientras que los otros funcionarios deberán de pedir permiso sin goce de sueldo. Pues considera que “no se puede estar en dos lados”.

“Solicitar la licencia si fuera el caso de algún regidor, en el otro caso pueden pedir licencia sin goce de sueldo, pero hasta ahorita no he tenido ninguna solicitud, ningún acercamiento, creo que todavía más le falta hay muchos adelantados ahí, (pero) los tiempos del partido son en enero y febrero, a las campañas en el mayo creo que ahorita es muy pronto para empezar de lanzarse si no embargo cada quien está en su derecho” explicó.

Aunque explicó que en el municipio no tienen problemas con este tema y qué las reglas de su partido son muy claras, insistió en que deberán de tomar su decisión.