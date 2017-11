Analizan diputados del PRI primer bloque de leyes de ingresos municipales

Guanajuato, Gto. En Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y Gobernación y Puntos Constitucionales analizamos el primer bloque de leyes de ingresos municipales, integrada por 17 Municipios.

En la reunión, la Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz propuso eliminar el art 20 de la Ley de Ingresos de Manuel Doblado concerniente a la contratación del servicio de seguridad privada, pues en su exposición de motivos lo contemplaba de esta manera, sin embargo, en el articulado de la Ley no lo eliminan. Es por esto que se asumió el criterio establecido que plantea que prevalezca lo que se plasma en la Ley por sobre lo argumentado en la exposición de motivos, por lo que el artículo se quedó dentro de la Ley.

Planteó solicitar al municipio de Huanímaro que especifique la intención del cambio en el artículo 14 respecto al cobro del servicio por el consumo de agua, ya que en su exposición de motivos planteó un incremento de un 4% y en su decreto lo establecen como decremento en este mismo porcentaje; por esto, será analizado en la próxima reunión con la información solicitada.

Por esto, la Diputada Arcelia González solicitó que el análisis de este municipio se pospusiera y fuera integrado en el segundo bloque al ya contar con la información que clarifique su Ley de Ingresos.

La Diputada Luz Elena Govea López planteó que en el municipio de San Luis de la Paz se integra en su artículo 18 el concepto de “Cremación de cuerpos” por un costo de $2800.00 (MN) así como el de “Restos áridos” por $1500.00 (MN) y que justifican que no se tenía crematorio y por eso no se integraban en la Ley vigente, sin embargo no presenta estudio técnico, por lo que consideró necesario solicitar más información al Municipio que sustente la implementación de este concepto.

Además de la propuesta de eliminar el artículo 25 de esta misma Ley donde se adiciona el concepto “Por permiso de uso de suelo en predios de uso agroindustrial” por no contar con un estudio técnico que lo sustente, misma que fue aprobada.

En este tenor, el Diputado Jorge de la Cruz puntualizó la necesidad de solicitar información a Comonfort del porqué mencionan una excepción de la aplicación del artículo 14 a las comunidades de Pocitos de Corrales, Xoconostle y San Antonio de Corrales y el cambio del último por Rincón del Purgatorio.

Las propuestas fueron aprobadas por lo que el municipio de Huanímaro quedó pendiente para su aprobación mientras que las leyes de ingresos que pasarán a consideración del Pleno son Doctor Mora, Manuel Doblado, Jerécuaro, Romita, San José Iturbide, Tarandacuao, Tierra Blanca, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Apaseo el Alto, Comonfort, Santa Catarina, Ocampo, Moroleón, Xichú y Abasolo.