Justifica Márquez víctimas colaterales de la violencia: ‘las familias toman malas decisiones’

Salamanca, Gto. Durante los más recientes asesinatos que se han recrudecido donde las víctimas son familias completas y cuestionado al respecto, el gobernador Miguel Márquez Márquez solo aseveró “Las familias están tomando esas decisiones equivocadas”; aunado a ello, dijo que “sin ser consuelo”, Guanajuato está por debajo de la media nacional, por lo que se trabajará en la prevención de delitos.

Zona Franca- ¿No opina (nada) a lo que está pasando en el estado?

Miguel Márquez Márquez- Es una familia que al parecer traer temas relacionados con el robo a combustible.

ZF- Lamentablemente se involucra a niños…

MMM- Pues sí, lamentablemente las familias están tomando esas decisiones equivocadas.

ZF- ¿Culpa a la familia entonces?

MMM- No quiera amarrar navajas, ya está el Procurador atendido el caso.

El mandatario insistió en que el estado está por debajo de la media nacional en cuanto a homicidios dolosos y aunque “ese no es consuelo”, seguirán trabajando, sobre todo en la prevención.

“Guanajuato no ha sido la excepción (en inseguridad). El 80 por ciento de los delitos de alto impacto son homicidios dolosos,como es el tema de delincuencia organizada, el uso de armas de fuego exclusivas del ejército, ahí es donde se encuentra y son relativamente (temas) del orden federal. He insistido en las reformas pertinentes, hay unanimidad de los gobernadores, el Congreso yo no sé qué esperan. Mientras no haya estas reformas va seguir siendo un tema a nivel nacional”.