Ante críticas, renuncia Mosqueda como vocero del dengue para la SSG; acusa amenazas y ataques

León, Gto. El médico infectólogo, Juan Luis Mosqueda Gómez, renunció como vocero del dengue para la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), tras diversas críticas y la difusión de una nota informativa que consignó su participación en el proceso y presentación de una vacuna diseñada para combatir ese mismo padecimiento.

Esta mañana, quien fuera titular de la SSG en el último tramo del sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez, lanzó un postura en su cuenta de Facebook dirigida al director de Zona Franca, Arnoldo Cuellar Ornelas, acusándolo atacarlo de manera personal, e incluso, de haberlo amenazado por medio de dos personas que no identificó.

Este mismo martes, Zona Franca publicó una nota informativa en la que se consignó la participación que el médico tuvo junto a otros de sus colegas, en el desarrollo de la vacuna contra el dengue para la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur.

El costo del tratamiento oscilaría los 6 mil pesos y está autorizada para su venta en el sector privado, mientras se realizan las gestiones para que pueda ser adquirido por el sector público, además de su integración en el cuadro básico del esquema nacional de vacunación.

La publicación y el comentario fueron respondidos en la misma red social por Juan Luis Mosqueda. El galeno citó otro diferendo que tuvo con Cuéllar pero a través de Twitter, para luego acusarlo de haberlo amenazado sin especificar hora, fecha y lugar, ni las personas que presuntamente lo habrían amenazado.

Según afirmó Mosqueda, a partir de ese capítulo ‘escalaron’ los señalamientos su persona.

Pese a ser un agente externo, al integrarse hace más de dos semanas como vocero especial del dengue para la SSG, afirmó que no percibió sueldo alguno por esa labor.

Sostuvo que Arnoldo Cuellar recibe asesoría de “un urólogo experto en dengue”, sin especificar nombre ni datos adicionales, pero concedió que este le pueda considerar el causante del problema.

En referencia a la nota informativa difundida este mismo martes por la mañana, negó haya sugerido siquiera que la vacuna de Sanofi Pasteur se incluya en la Secretaría de Salud de Guanajuato, aún y cuando no hubo ninguna aseveración al respecto.

Es en ese punto de su redacción que Juan Luis Mosqueda anunció su separación de la SSG, según dijo, esperando que con ello se resuelva la contingencia causada por los índices altos que ha registrado Guanajuato en padecimientos de dengue, además de que afirmó ‘no necesitar de esas actividades’

También cabe recordar que el pasado 12 de septiembre, Zona Franca también publicó que Fátima Melchor Márquez –sobrina del gobernador Miguel Márquez-, está ocupando el cargo de Jefa del Departamento de Epidemiología en la SSG, área que está directamente encargada del control de algunas enfermedades, entre ellas el dengue.

Ese mismo día, el propio Miguel Márquez negó que se haya cometido un acto de nepotismo con la contratación de su sobrina, pues garantizó que ella obtuvo el cargo por mérito propio, aunque dijo que se recurrió con Juan Luis Mosqueda al considerarlo el experto en dengue.

Hace 2 semanas en la Secretaría de Salud de Guanajuato me pidieron apoyo para el control del brote de dengue.

Posterior a eso tuve una diferencia de opinión en Twitter al respecto del tema con Arnoldo Cuéllar, después de eso y al más puro estilo de “El Padrino” me mandó decir con dos personas que debía disculparme con él o me atacaría en su medio de comunicación.

Posterior a eso ha escalado en sus señalamientos infundados hacia mi cumpliendo con su amenaza.

En algún momento se refirió a mí como “Director de los Laboratorios del Estado” cargo que nunca he tenido, también se ha referido a mi ahora como alguien “contratado como asesor externo” y que causa un costo adicional a la Secretaría, señalamiento también infundado porque no percibo ningún sueldo por las actividades de apoyo y muchas personas pueden verificar que me he traslado con mis propios recursos a apoyar en actividades de capacitación a médicos y atención a personas. He realizado actividades por las tardes e incluso en fines de semana descuidando mi familia y mi actividad privada sin percibir ningún pago por estas actividades, hay muchas instancias de transparencia donde eso se puede verificar.

Él ha considerado que hubo errores y/o omisiones en el control del brote, pero dirige su encono hacia mi que empecé a participar hace menos de dos semanas.

Quizá con la asesoría que recibe de un urólogo experto en dengue pueda considerarme el causante del problema, pero solo hace falta darse cuenta de que yo empecé a intervenir hace menos de dos semanas, así que cualquier error u omisión que pudiera haber no es atribuible a mi persona y que he intentado apoyar mediante recomendaciones a la institución y a la población.

Ahora incluye en sus acusaciones mis actividades de información sobre la vacuna de dengue. Yo he sugerido siquiera en algún momento que se incluya en la Secretaría de Salud de Guanajuato? Puedo asegurar que no. He recomendado que se aplique? Claro que si, de la misma manera que reiteradamente recomiendo y apoyo la vacunación en general. No entiendo dónde está la doble agenda.

Arnoldo, hago de tu conocimiento mi decisión de separarme de las actividades de apoyo a la Secretaría de Salud de Guanajuato en el tema de dengue, espero que de acuerdo a tu razonamiento eso elimine el problema y se resuelva de la manera adecuada.

No necesito esas actividades, quienes me conocen saben que mi labor la desempeño formando nuevas generaciones de médicos, a quienes me debo como un ejemplo. Adicionalmente atiendo de manera directa y diariamente a personas con VIH y hepatitis C, además de apoyar de manera voluntaria en la atención de personas con problemas infecciosos del Hospital General de León y reitero que lo hago de manera voluntaria, porque no trabajo ahí, pero brindó el apoyo ya que no se cuenta con especialista en infectología en ese lugar.

Puedes sentirte tranquilo y satisfecho, de acuerdo a tu lectura la causa del dengue he sido yo, así que seguramente habrá quedado resuelto en este momento gracias a tu intervención.

Te envío un respetuoso saludo, yo vivo para hacer el bien, para ayudar personas y pacientes a quienes atiendo con el mayor respeto y cariño, no vivo para acumular enemigos.

Si crees que he realizado algo ilícito te invito a que me denuncies y hagas que se me castigue de la manera adecuada.