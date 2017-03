Ante fallo a favor de Zermeño, se iría Club León del Nou Camp; Irapuato o Aguascalientes ¿posibles plazas?

León, Gto. El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, reconoció que la directiva del equipo ya plantea la posibilidad de emigrar del estadio León ante el litigio legal que envuelve al inmueble.

En entrevista para el diario Récord, el directivo leonés puso a Irapuato, en el estadio Sergio León Chávez, y Aguascalientes, como tentativas plazas que albergarían a la Fiera.

“Ahorita no puedo decir porque no está dentro de las posibilidades, pero está Irapuato, nos podemos ir a Aguascalientes. Esperemos que no llegue a eso porque no es en beneficio de una ciudad en la que el futbol es una parte fundamental. La confianza que tengo tanto en las autoridades municipales como estatales, es de que van a llegar a un arreglo”, expuso Martínez Murguía.

El pasado miércoles, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil determinaron aplazar una semana más la resolución al amparo solicitado por el Municipio de León, ante el fallo a favor de los empresarios Roberto Zermeño Reyes y Héctor González por la propiedad del estadio. El aplazamiento se decidió debido a que varios dueños de palcos y plateas solicitaron amparos ante la posibilidad de que se determinara entregar el estadio a Zermeño.

Jesús Martínez expresó que no se intentaría llegar a un acuerdo en caso de que se determine entregar el estadio al exdueño del Club León, Roberto Zermeño.

“No podemos negociar con nadie más. Al final si nos quitan el estadio y nos tenemos que ir a jugar a otro ya será decisión del nuevo dueño. Yo no me voy a sentar a negociar con nadie, ni con el señor Zermeño ni con su familia. Tenemos un contrato y esperemos que se arregle”.

La actual directiva felina es ajena al conflicto legal, sin embargo, la resolución final les podría afectar de forma considerable.

“Estamos en medio de esta situación, tenemos un contrato de arrendamiento que fue por 10 años con el municipio y ellos son los que están peleando de manera legal su propiedad. Hubo gente que se aprovechó de un tema legal para tomar terrenos que no son suyos. Tenemos confianza en el municipio y en el gobernador”, finalizó.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, Jesús Martínez Murguía expresó que el club se mantendrá en la ciudad.

Este club es emblema de la Ciudad y parte esencial en la vida de muchas personas. León siempre debe estar aquí, en su estadio, con su gente. — Jesus Martinez M. (@jmartinez_leon) March 6, 2017

No hay que dar por agotado el tema: Márquez

El gobernador Miguel Márquez Márquez aseguró que el equipo de la Fiera seguirá jugando en León, “esto no se acaba hasta el último minuto”.

En su visita al municipio de Irapuato y luego que los medios de comunicación insistieron en la entrevista, sobre los señalamientos del presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía en donde reconoció que la directiva del equipo ya plantea la posibilidad de emigrar del estadio León ante el litigio legal que envuelve al inmueble, añadiendo que podría jugar en el estadio Sergio León Chávez de Irapuato o incluso a Aguascalientes, Márquez habló.

“León va seguir jugando en León, yo seguiré defendiendo junto con el municipio que es el que está legitimado para ello y la defensa del estadio, no hay que dar por agotado el tema, ya se ampararon también los palcohabientes de plateas, insisto: dejemos que resuelvan (las cosas), ya en su momento. Esto no se acaba hasta que se acaba, hasta el último minuto” indicó.

Finamente, Miguel Márquez señaló que León no saldrá de su casa “no lo veo, para matar cualquier especulación”.