Ante los malos resultados, peligra permanencia de Director de Inteligencia de SSC de Irapuato

Irapuato, Gto. Gerardo Moreno, director de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estaría con un pie fuera de la administración por no cumplir las metas, así lo mencionó el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Moreno llegó a la administración municipal por invitación de José de Jesús Felix Servín, hoy asesor de la Dirección de Movilidad y Tránsito, cuando fungía como director general de Seguridad Pública, hoy la estadía depende de los resultados de la evaluación que se hace al interior en la administración, en la que extraoficialmente se indicó no ha aprobado, siempre va un paso atrás, por lo que es cuestión de días en que se podría dar su salida.

“Yo creo que podemos mejorar todavía mucho en el tema de inteligencia, es un tema fundamental para la rápida respuesta, si no se da el desempeño y no se logran los objetivos puestos, tenemos qué lograrla a cómo dé lugar, si el Secretario ve que cierto personal no está haciendo lo necesario para cumplir esas metas, sí es una posibilidad (qué Gerardo Moreno salga)” explicó.

Ortiz Gutiérrez señaló que será el secretario de Seguridad, Samuel Ugalde García, quién tendrá la facultad de proponer la salida de Moreno de acuerdo a las pruebas de desempeño, sin embargo insistió que el municipio podrá mejorar en esa área, “estamos buscando mejorar el servicio en todos los sentidos” finalizó.