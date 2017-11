Ante presión de OSC, analiza gobierno de Dolores Hidalgo adecuaciones a clínica de hemodiálisis

Dolores Hidalgo, Gto. La administración municipal busca la forma que el actual edifico donde se pretendía construir una clínica de hemodiálisis, se adecue para darle funcionalidad, así lo afirmo el día de hoy el alcalde Juan Rendón López, haciendo un llamado a no politizar el tema.

Precisa que han llamado a seis asociaciones civiles las cuales hoy se presentaron tres y el día de mañana se presentaran otra tres, las que inicialmente se han acercado con el interés de buscar la funcionalidad a este edifico, que en un momento se pretendió fuese una clínica de hemodiálisis más no cuenta con las condiciones para ello.

Las asociaciones darán su postura sobre este tema ante la comisión de regidores que revisa el tema con el afán de precisar y darle funcionalidad a este edifico señala el Edil.

Dijo que se trataba de cuestiones mediáticas la rueda de prensa del día de ayer efectuada por Adrián Hernández Alejandri presidente de la Fundación Don Chuy , afirmando que la premisa es revisar que se pueda adecuar, pues este tema ya lleva un tiempo en análisis para determinar su situación jurídica, técnica y operativa. Agrega que no existe por lo pronto ninguna pretensión de licitación en el tema, por eso se está revisando para ver que se puede hacer.

La Asociación servir de corazón, A.C presidida por Maricarmen Soria Narváez se presentó hoy ante la comisión de regidores para presentar su propuesta sobre el tema.

En ella se destaca que se apoyaron con representantes de hospitales MAC para presentar la viabilidad de que edifico se adecue para clínica de hemodiálisis donde los médicos de la misma puedan ofrecer este servicio previo acondicionamiento del inmueble y buscar la forma jurídica para que esto se pueda echar andar.

Además de brindar un costo competitivo, según precisó Marycarmen Soria, mostrando beneplácito por la iniciativa municipal para atender este rubro ten necesario por la cantidad de enfermos con insuficiencia renal crónica existentes en la actualidad

La asociación civil D360 a través de un comunicado a la opinión pública, le precisó al alcalde Juan Rendón López que en varias ocasiones el edil señaló que el edificio público llamado clínica de hemodiálisis era inviable sustentándose en supuestos dictámenes de la secretaria de salud, además de no priorizar este tema iniciando su administración y postergándolo hasta ahora por lo que le solicita no use este tema como bandera electoral, y que se priorice la necesidad de los enfermos.