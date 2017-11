Ante retiro de sellos de clausura, vecinos de Puerta del Cerro insisten en retiro de parque de lodos

León, Gto. Un grupo de vecinos de la comunidad de Puerta del Cerro, se manifestó en las afueras de un tiradero de lodos y residuos de la industria curtidora, que fue clausurado por parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (PAOT), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), denunciando que presuntamente violaron los sellos de clausura, y tiraron más desechos clandestinamente, por lo que piden que estos contaminantes sean retirados ya que emanan fuertes olores que agravan la contaminación y causado enfermedades y muertes.

Los manifestantes exigieron que sean retirado los desechos industriales ya que emanan malos olores, los cuales se pueden percibir a kilómetros del terreno, pues estar a metros del terreno ya es motivo para sentir las primeras molestias: alergias como picazón en la nariz y ardor en los ojos, patología a la que la gente de Puerta del Cerro, ha sido un trastorno de toda la vida.

Sin embargo pese a que fue clausurado hace más de un año por la Profepa y la PAOT, los vecinos aledaños al predio que se localiza en Purísima del Rincón, pero en los límites con la comunidad de Puerta del Cerro, perteneciente al municipio de León, señalaron que la gente del propietario violó las mantas de clausura que colocaron las autoridades y al menos dos pipas tiraron los desechos industriales en el inmueble clausurado.

Acto que provocó la molestia de sus habitantes, pues la mañana de este miércoles se reunieron en las afueras del terreno utilizado como tiradero de desechos de curtiduría, y acordaron que no dejarán entrar a nadie al inmueble, a fin de que se incremente la contaminación que aseguraron es una situación preocupante y que es ignorada por las autoridades.

A dicha reunión acudiría Dora Cardenas, delegada de la comunidad, pero no llegó debido a que los habitantes de la comunidad aseguraron que tenían problemas con Juan Ramón Padilla, dueño del predio al que les ha ofrecido desde sobornos hasta amenazas.

No hicieron caso

Vecinos afectados acusaron que tras la clausura las personas de la empresa Comercializadora y Servicios Ecológicos JR, S.A de C.V, violaron los sellos y dejaron más desechos industriales.

Berenice, una de las vecinas afectada por el tiradero señalo que no se le hace justo que el lugar sea utilizado como un lugar de almacenamiento de contaminantes ya que principalmente los olores prevalecen en el aire ambiente de la comunidad Puerta del Cerro.

“De hecho cuando se clausuró él volvió a venir, quitó otra vez las mantas, quitó una anta que decía ‘clausurado’, no se nos hace justo, por qué no se lleva esto lugar, todo esto son residuos de tenerías, son contaminantes, checa los fierros (la reja y poste de luz) no duran por lo mismo que es pura cosa contaminante no es justo que él siga haciendo esto”, opinó Berenice.

La vecina dijo que en los últimos tres meses al menos dos camiones cargados con desechos acudieron a tirar los contaminantes, situación que calificó como preocupante ya que dijo que las autoridades no les hacían caso.

“La delegada no quiere venir porque el dueño del terreno (Juan Ramón Padilla) ya varias veces la ha amenazado y acusado de que el movimiento lo encabeza ella, pero no, nadie nos obliga, nosotros lo hacemos por nuestra seguridad y bienestar de nosotros nada más”.

Detalló que al menos cinco personas habían fallecido durante los últimos años a consecuencia de cáncer y enfermedades respiratorias. Incluso los primeros afectados fueron las jaurías de perros que ingresaban al predio y que a los días posteriores se le comenzaba a depellejar la piel.

Dijo que la gente de la comunidad comenzó a padecer de cáncer porque entre los desechos se encontraban restos de químicos radioactivos, además de que varios niños presentan problemas de vista.

Graves amenazas

Para el vecino Perfecto Muñoz Sorda, las amenazas del dueño Juan Ramón Padilla son consideradas graves, ya que para que la delegada Dora Cárdenas, no se haya presentado era porque representaban un riesgo para su integridad y su vida.

Reclamó por el olor que emanaba del terreno por lo que esperaba que con el resto de los días disminuyera, pero esto poco se percibe al estar todos los días cerca de la zona.

“Afecta mucho porque huele mucho, la preocupación es que rompieron el sello y pensamos que pueden volver a tira desechos, aquí dicen que ya trajeron dos viajes y los aventaron por allá, huele horrible, cuando se viene el agua es cuando huele más feo, se va hasta la carretera y llegando a San Pancho huele muy feo”, opinó Perfecto.

No se vale

La vecina Virginia Hernández opinó que no se valía que los propietarios del dueño violaran la ley y tirarán los desechos que terminan emanando olores insoportables desde el momento en que son depositados hasta cuando se convierten en polvo a consecuencia de estar bajo los rayos del sol.

“Nos llegan los olores y a veces queremos abrir las puertas, las ventanas pero el aroma no se soporta es muy fuerte y luego le arde a uno mucho la nariz, no se vale que no porque viva uno en rancho tienen el derecho de venir a tirar los desechos”, señaló Virginia.

La habitante de Puerta de Cerro dijo que hay un aumento de niños enfermos de gripa y garganta en la comunidad a causa de los olores que llegan a sus casas.

“Que hagan caso a la gente, ya se han pedido muchas peticiones y no hacen caso el gobierno no sé si les den dinero para que den el permiso, no sé, pero no se vale”.

Que tomen cartas en el asunto

De mismo modo piden que las autoridades tomen cartas en el asunto ya que señalaron habría irregularidades en el inmueble.

El vecino Luis Muñoz Arriaga pidió que un juez fuera el que pueda impedir la injusticia a fin de que en un futuro no haya personas enfermas con cáncer u otros problemas de salud.

“No está bien que una persona venga a tirar desechos a una comunidad, yo quisiera que nos hicieran caso y que tomen cartas en el asunto, definitivamente no creo que ninguna comunidad permita tener esto así, un basurero y apestoso, que trae residuos de tenería, plomo, bromo, no sé qué tanto traigan, y eso no creo que esté bien para el suelo ni para la comunidad”, opinó Luis.

Dijo que el lugar donde deberían tirar los desechos es en un lugar alejado de casas habitación y de colonias, así como debería de haber un respeto para la comunidad por parte de las autoridades.

“No está bien eso, si un juez puede impedirlo que tome cartas en el asunto, por la comunidad, el pueblo, porque al rato van a estar todos leprosos, cancerosos, o tuberculosos, quién sabe qué tanto nos pueda pasar”, dijo el vecino.

Afecta a la salud

María de la luz, vecina de la comunidad dijo que además de soportar los malos olores, hay que soportar los dolores de cabeza, ojos y hasta vías respiratorias.

“El olor es tremendo, en tiempos de calor entras y huele en todos los cuartos de la casa, esto afecta a la salud, te empiezan a lloran los ojos, a arder la nariz, hubo una temporada en la que yo no sé por qué, en lo especial, me ardían los ojos, no podía respirar y casi casi tenía que utilizar un cubrebocas”, contó María.

Entre las medidas precautorias que la vecina sigue está el mantener una limpieza en su hogar y el permanecer el mayor tiempo con las puertas cerradas.