Antes de terminar ciclo escolar se tendrá sanción contra Colegio Atenas por caso de padre Villegas

Irapuato, Gto. El secretario de Educación del Estado, Eusebio Vega Pérez, aseguró que la dependencia a su cargo no es “omisa ni lenta” en la investigación contra el Colegio Atenas de Irapuato sobre los abusos del padre Villegas en contra de varias alumnas de esta institución.

El funcionario señaló que antes de concluido el ciclo escolar se terminarán las indagatorias para luego definir la sanción que se podría imponer al instituto.

Una las sanciones contra el colegio podría ser la pérdida del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Rvoe) y con ello cerrar la escuela.

El sacerdote Jorge Raúl Villegas Chávez, detenido por abuso sexual y violación en contra de al menos 5 estudiantes del Colegio Atenas, fungió como asesor espiritual y psicológico al interior de esta escuela del Colegio Atenas.

Al padre se le acusa de violar a una alumna de 15 años y abusar sexualmente de dos estudiantes y dos alumnas, entre éstos un exalumno a quien le daba asesoría en el interior del Colegio.

El sacerdote fue denunciado formalmente por los 5 menores ante el Ministerio Público.

Después de estos hechos, la Secretaría de Educación anunció una investigación en contra del Colegio debido a que los directivos del mismo no se habrían llevado a cabo todos los protocolos que marca la ley en estos casos.

“Es un tema que tiene que ver con la parte técnica pedagógica, puesto que ahí es donde está el asunto de los docentes… lo que si he pedido es que no apeguemos estrictamente a lo que marcan los procedimientos derivados del protocolo para que no se nos salga de control”.