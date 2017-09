Anuncia alcalde de Pénjamo cambios en su gabinete: salen el Contralor y la directora de servicios básicos

Pénjamo, Gto. Por cuestiones personales, la directora de Servicios Básicos y el Contralor Municipal de Pénjamo dejarán sus cargos, informó el alcalde Juan José García, quien agregó quienes los remplacen deberán dar resultados en un mes “porque así lo exige la ciudadanía” o de lo contrario habrá más cambios.

“Presentaron su renuncia porque tenían un interés distinto, el primero que renunció fue el contralor Florentino Granados, la segunda fue la directora de Servicio Básicos, Paola Olmedo, se fueron por interés personal, buscar otra oportunidad de superación en otro trabajo”, indicó el primer edil.

La renuncia de Olmedo de Servicios Básicos, se dio el pasado 1 de Agosto. En su lugar llegará Erika Martínez Flores quien fungía como directora de Desarrollo Económico. Su reemplazo será nombrando la siguiente semana.

Mientras que la renuncia de Florentino Granados a la Contraloría Municipal se dio hace dos meses, ahora se oficializa con la llegada de Ana Adela Pérez Granados. Además la coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología ascendió a dirección al igual que su titular.

A los nuevos titulares y a los funcionarios en general, el alcalde les pide redoblar esfuerzos “porque ya no hay tiempo” y tendrán que dar resultados a corto tiempo de lo contrario saldrán de la administración.

“Se le tiene que exigir muchísimo a los nuevos directores y (los resultados) deberán de ser inmediatos, a los nuevos directores tienen en el primer mes que aplicar el plan de trabajo que presentaron, no tienen tiempo porque estamos cerrando la administración…(de no dar resultados) tendremos que cambiarnos, poner a otro director por qué así lo exige la ciudadanía…aunque estamos en los últimos 12 meses si alguien pudiera pensar que no es conveniente o que no es necesario (los cambios) toda la administración tenemos el compromiso de trabajar”, dijo.