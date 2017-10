Anuncia Beatriz Manrique su intención de buscar dirigencia nacional del PVEM

León, Gto. Beatriz Manrique Guevara anunció su intención de buscar la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que el día de mañana completará el proceso jurídico para participar de este proceso.

Detalló que su intención de enlistarse en este proceso, con el objetivo de procurar que el Partido Verde sea una estructura política fuerte que pueda ser independiente en el proceso electoral del 2018, sin necesidad de recurrir a coaliciones.

“He decidido contender para ser la líder del Verde a nivel nacional, creo que mi trayectoria y los resultados que he dado me avalan. En los últimos dos años he estado conviviendo de cerca con líderes del Verde de otro estados y en esta convivencia hemos constatado que hay muchas coincidencias y que es necesario que el partido se convierta en un ente autónomo y sobre todo, que tiene cuadros propios para ir a la elección de manera independiente”, mencionó.

La también diputada local mencionó que el Partido Verde requiere volver a sus inicios de defensa medioambientalista y crear políticas públicas para su defensa, además de procurar que ahora sea un partido político maduro.

Las dirigencias de los estados de Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Quintana Roo e Hidalgo están dando su aval a la intención de Manrique Guevara.

Este 18 de octubre arrancaría la campaña interna del Partido Verde, el 30 de noviembre concluye y el 8 de diciembre se estaría dando la renovación de la dirigencia nacional.

Beatriz Manrique dijo que tomar la decisión de ir por la dirigencia nacional por lo pronto no la aleja del Congreso local sino que será hasta que se tome una determinación en el partido, y en caso de que le favorezca, entonces sí tendría que solicitar una licencia.

*Información en proceso