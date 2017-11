Autoriza Cabildo la extinción de su Policía Auxiliar; van 114 bajas voluntarias

Salamanca, Gto. A dos meses que ingresó el Mando Único al municipio, el Ayuntamiento aprobó la desaparición de la Policía Auxiliar, en tanto que creó la Dirección de Tránsito y Vialidad con 101 plazas.

Por su parte, el alcalde Antonio Arrendondo informó que llegarán más agentes para reforzar la seguridad en el municipio, ante los hechos de inseguridad y la llegada de eventos masivos que comenzarán con “El Buen Fin” hasta las fiestas de fin de año.

Desaparece Policía Auxiliar y se crea la Dirección de Tránsito

El director de Recursos Humanos, Rafael Ortega, informó que desaparecerá la Policía Auxiliar, porque ya no tiene caso el seguimiento de la misma. Mientras que se creará la Dirección de Tránsito, luego que la Policía Municipal desaparece con la llegada del Mando Único.

“La Policía Auxiliar estaba como un proyecto para dar conectividad con la comisaría, al llegar el Mando Único ya no hay esa posibilidad de conectividad, de hecho ya no hay ninguna de las plazas que se están cancelando. Igual, los cadetes concluyeron sus adiestramiento, capacitación y ya no se hizo el reclutamiento, se sigue haciendo el ofrecimiento para la academia de las fuerzas del estado, ya no del municipio”. Esta área tenía 150 plazas, los cadetes que se graduaron son 50.

Hoy se autorizó en sesión de Ayuntamiento la Dirección de Tránsito, con 101 plazas, derivado que dejó de existir la Comisaría de Policía de la que dependían así como Protección Civil, en Tránsito llegaron algunos agentes que solicitaron su cambio.

En la actualidad han salido de la corporación 114 policías por renuncia voluntaria, mientras que de los 77 que son aptos para ingresar a las Fuerzas, 40 aprobaron su cambio y 37 lo están analizando. De no ingresar, se les liquidará conforme a la ley.

“Huachicoleo causa el deterioro de la seguridad”

Por su parte, el alcalde Antonio Arredondo Muñoz informó que esta ola de violencia que se ha suscitado en la entidad es derivado de robo de combustible, por ello llegarán refuerzos para que se “calmen” los hechos de inseguridad en zona centro y sur de la ciudad.

“(Áreas de oportunidad) en la operatividad de zona centro, zona sur; los delitos que han acontecido de alto impacto, que es una preocupación latente, se lo externé (al Secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca) son temas de ajustes de cuentas, no sé (si) derivados del robo a combustible, personas que tenían antecedentes, muchos, (Alvar) viene a trabajar, dar la cara de todo lo que está sucediendo, queremos que esta ola de violencia se calme, (se) aplaque, a todos nos impacta” explicó.

Ante ello, habrá más presencia policial.

Para el cierre del año, continuó el alcalde, se espera la llegada de la Policía Militar y a principios de enero, de la Gendarmería, mas elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que arriban ya el próximo fin de semana que se dará “El Buen Fin” donde hay mucha fluencia de personas en centros comerciales.

Detalló que se va estar reforzando la seguridad también en la zona centro y para todos los festejos de diciembre, aunque no quiso ahondar en el número de efectivos.