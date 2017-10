Aparición de grupo armado desubica al gobierno: de la negación a la preocupación y al regaño a las redes

Guanajuato, Gto. La aparición de un inquietante video donde un grupo delictivo fuertemente armado se exhibe en esta entidad y reta a una organización rival que presuntamente está tratando de penetrar, descolocó a las autoridades del estado que produjeron una serie de declaraciones, sin establecer una postura clara de rechazo a la violencia y de respeto al marco legal.

Ante la presunta aparición de un nuevo cártel delictivo en Guanajuato, las autoridades han manifestado puntos de vista que minimizan el hecho e incluso, ahora recurren a solicitar a la población que se abstenga de compartir imágenes o videos donde aparecen delincuentes, con el objetivo de evitar pánico.

Este fin de semana, a través de las redes sociales se difundió un video donde aparecen más de 60 hombres encapuchados y portando armas de grueso calibre, ellos se identifican como seguidores de “El Marro”, quien es un importante líder criminal en el robo de combustible en Guanajuato; y advierten a integrantes de otras organizaciones criminales, para que no entren en el estado.

Este video tuvo rápida difusión en las redes sociales y debido a su contenido, la gente comenzó a alertarse por la posible presencia de un nuevo grupo del crimen organizado.

Sin embargo, la reacción de las autoridades no ha sido efectiva para aclarar si efectivamente existe o no este grupo criminal y tampoco para aportar una solución al problema de inseguridad que ya se vive en la entidad y que ha permitido el incremento en el número de ejecuciones y delitos de alto impacto.

Este miércoles por la noche, a las posturas oficiales se sumó la del Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Enrique Avilés, quien a través de un comunicado pidió no crear pánico mediante la difusión de imágenes o videos de supuestos grupos delictivos.

En este comunicado, Enrique Avilés recomienda a la población que antes de compartir un video de esta naturaleza, se puedan responder las siguientes preguntas: “¿Puedes comprobar que la información es real?, ¿Tiene menos de 30 minutos de haber

sido publicada?, y ¿ayudará en algo compartir esa información?”.

“Es un tema importante porque no debemos provocar nosotros mismos la psicosis, el pánico. Hay que recordar, como lo dice el Gobernador Miguel Márquez Márquez, somos más los buenos y no dejemos que entren estos videos y audios a nuestro entorno, que no nos quiten la calma”, señala el comunicado.