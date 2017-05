Aportación del gobierno de Márquez para proyectos de seguridad en León quedaría en 12.5 mdp

León, Gto. El Gobierno Estatal destinará 12.5 millones de pesos para los proyectos locales contemplados en el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en León, pero para obtener el recurso el sector empresarial deberá realizar una aportación y firmar un nuevo convenio.

Así lo anunció el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, tras los cuestionamientos que hizo el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero.

“El gobierno del estado está variando su aportación. Pretende sólo aportar este año 12 millones 500 mil pesos para que se inicie con la participación de este grupo de ciudadanos, así como con el establecimiento de estrategias de seguridad pública. La razón por la que se hizo un fideicomiso era para ver la posición del sector privado o de los ciudadanos para sumarse a este esfuerzo”.

El funcionario municipal indicó que en el caso del municipio primero participará en el Fideicomiso para la construcción de la Brigada Militar, por los elementos que pudieran llegar a León para integrarse a la los operativos.

En asuntos generales de la sesión del cabildo, Contreras Guerrero preguntó la razón por la que los 50 millones de pesos, que inicialmente había ofrecido el gobierno estatal a León para el Fideicomiso de Seguridad, serán destinados ahora en la construcción de las instalaciones de la Brigada Militar en Irapuato.

“El director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, nos había dicho que habían cambiado las condiciones del fideicomiso. Que ahora el gobierno del estado no aportaría los 50 millones y el municipio los 49 millones 999 mil pesos. Que sería peso a peso con la aportación de los ciudadanos”.

Contreras Guerrero solicitó que se aclarara el status del tema de seguridad y refirió que no comparte que la responsabilidad primaria la tengan los ciudadanos, para que el estado y el municipio aporten. “Creo que la rectoría de la seguridad pública es obligación de los tres órdenes de gobierno”.

Por lo anterior, López Gómez refirió que después de la firma del convenio para el fideicomiso, el gobierno municipal estaba trabajando con los ciudadanos que integran la Mesa Ciudadana de Seguridad Pública.

“Sin embargo, efectivamente hubo una variación en los términos de ese acuerdo que había tomado el Ayuntamiento, respecto al recurso que aportaría el gobierno del estado.

“La aportación del gobierno del estado iba a variar en razón de que se presentaba la posibilidad a través del gobierno federal concretamente mediante la Sedena para fortalecer los esquemas de seguridad pública del estado, preponderantemente en el corredor industrial, con la instalación de un cuartel que albergaría alrededor de 3 mil 200 policías militares”.

Indicó que la policía militar está correctamente capacitada en problemáticas urbanas con algunos grupos con los esquemas de seguridad, no sólo del estado, sino del país.

“Se nos indica que la aportación del gobierno del estado que originalmente iba ser de hasta 50 millones de pesos para este fideicomiso, iba a ser rencausado a otro nuevo fideicomiso, que es constituyo con el Ejército, en donde el gobierno del estado hará aportaciones en la ciudad de Irapuato, en terrenos propios de la Sedena para que este grupo militar funcione este mismo año”.

El edil del Partido Verde cuestionó por qué el municipio tiene que aportar más recursos que fortalece a un ente federal, si se tienen los propios de dicho orden de gobierno. Incluso es más grande que el del gobierno del estado.

Enfatizó que 12.5 millones de pesos del estado y lo que aporte el municipio, así como los particulares, no será suficiente para arrancar un proyecto que era mejorar la calidad de vida de los elementos de policía, además de ver la profesionalización y las políticas de prevención.

El regidor del PAN, José Luis Manrique se sumó al cuestionamiento al sañalar que no se siguió una forma para informar del destino del recurso para el Fideicomiso de Seguridad. Pero, aprobó la instalación del cuartel de la Brigada Militar.

Solicitó al Alcalde para que haga las gestiones con el gobernador y la Sedena, y que León sea beneficiado con el mayor número de elementos de policía militar.

“A mí me interesa que continúe el Fideicomiso, y he hablado con algunos empresarios y están interesados en participar, así como los miembros de la Mesa Ciudadana de Seguridad Pública. No los desalentemos para participar, sino que hagamos un esfuerzo como administración para estar vigente”.

En tanto, el edil panista, Salvador Sánchez, comentó que en los proyectos para instalar el cuartel en León no se contaba con la anuncia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y por ello no se adquirió, además de que nos se llegó a un acuerdo con los ejidatarios de la comunidad de Albarradores.

El alcalde Héctor López Santillana precisó que el Fideicomiso Mixto con los ciudadanos continúa y del Fideicomiso para la construcción de la infraestructura de la Brigada Militar, el gasto de nómina y operación, será cubierto por la Sedena.

Ratificó mi compromiso con los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad para portar los recursos municipales y seguir trabajando en el ámbito que nos compete. En próximas fechas no reuniremos con miembros de la Sedena.

“El gobernador no está exigiendo para la construcción, pero sí quiere ver una colaboración, si queríamos de estos alcances conocer todos estos aspectos. Yo con mucho respeto mesa de trabajo y luego en la comisión correspondiente, estrategias de inversión”.

López Santillana manifestó que el municipio estaría revisando de qué tamaño es su colaboración para el Fideicomiso Mixto con los ciudadanos.

Cuartel no resuelve inseguridad

El síndico panista Carlos Medina Plascencia afirmó que le preocupa el tema de seguridad pública tanto como a los otros integrantes del Ayuntamiento. Señaló que difícilmente el problema de la seguridad se resuelva con la construcción de un cuartel.

Especificó que para construir la seguridad se tiene que hacer con los ciudadanos.

“Me parece que el esquema que se está planteando con lo del cuartel militar, yo creo que el área de la Secretaría de la Defensa, y lo digo abierta y públicamente, se está adelantando para bien, porque ya en Monterrey y en otros lugares se ha vivido. Se está adelantando.

“Desde mi punto de vista el modelo para construir seguridad y que tenemos en Guanajuato no está funcionando. Oye que se va a resolver este asunto con la policía militar, pues creo que los militares prefieren estar en los cuarteles, más que en las calles, por eso digo se está adelantando”.

Medina Plascencia me parece que es obsoleta la estrategia de seguridad y la inversión del proyecto de seguridad Escudo, se tendrá que evaluar en términos no sólo económicos, sino de resultados.

“Le agregamos a eso que ahora, contaremos con 900 policías militares, más municipales y policía estatal urbana. ¿Esto ayudará a mejorar la seguridad de León? Yo se los anticipó, y no. Esperemos el tiempo”.

El síndico panista sumó que para mejorar la seguridad también está involucrado el Poder Judicial. Coincidió con el regidor del PVEM, en que si se quería construir un cuartel este tenía que ser con recursos federales.

“Esta situación que tenemos de seguridad difícilmente se solucionará aun con el cuartel militar, desde mi punto de vista la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se está anticipando a lo que va a venir y espero que eso no suceda, así que cumplo con no ser omiso y no quedarme callado. Insistiendo en que el modelo de seguridad en Guanajuato no va en la línea adecuada”