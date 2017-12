Apoyo se entrega a ediles de buena fe, no se requiere comprobantes fiscales: Secretaria Particular de Celaya

Celaya, Gto. Los recursos que se le otorgaron al regidor del Movimiento Ciudadano Ricardo Torre, por parte de la Secretaría Particular del Municipio de Celaya y que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) ha señalado en su auditoría parcial que no fueron entregados, no es necesario que sean comprobados fiscalmente, basta con una carta de agradecimiento, una fotografía o la buena fe del regidor solicitante, aseguró Flor de María Carrillo, titular de la oficina municipal.

Por su parte el propio edil, Ricardo Torre Ibarra, afirma que él solo ha recibido, de parte de Flor de María Carrillo Lazos, 7 mil pesos y no 14 mil, como Zona Franca dio a conocer ayer, de acuerdo a la auditoría parcial de la ASEG.

En entrevista con la secretaria particular del gobierno de Celaya, que encabeza Ramón Lemus Muñoz Ledo, ésta aseguró que apenas se trata de una revisión que hace la ASEG y está en el periodo de hallazgos, que el asunto es preliminar y por eso se revisando todo.

Al preguntarle a Carrillo Lazos sobre lo dicho por la trabajadora que entregó los recursos, de que ella (la secretaria) dio la orden para que entregara el dinero en efectivo al asistente del regidor Torre Ibarra, sin que firmara algún documento de recibido, evadió la pregunta y dijo que los apoyos son básicamente en atención a la salud, pues el regidor fue quien se acercó a pedir los apoyos en ese rubro.

Sin embargo, cabe resaltar que una de estas solicitudes fue de la delegada de Gasca, María Nieves Sanchez y simpatizante de Diego Sinhue Vallejo Rodríguez, precandidato panista a la gubernatura, para la construcción y mejoras del jardín de la comunidad. Aunque en algunos casos se tienen fotografías y cartas de agradecimiento del regidor solamente, en este caso, ella no sabe cómo hicieron la entrega del recursos.

Al volvérsele a hacer la pregunta, Carrillo se limitó a contestar: “no, yo no di esa instrucción, ya habrá tiempo para solventar todo”.

La funcionaria también mencionó que ella no ha comparecido, ya que aún no se llega a esa etapa.

Al cuestionarle si esos recursos se comprueban de manera fiscal, señaló que no, solamente con una carta de intención, fotografías, y la buena fe del regidor, ya que son gente humilde, “aquí se les da”.



Apoyos están documentados: edil

Por su parte, el regidor de Movimiento Ciudadano Ricardo Torre Ibarra, dijo que los únicos apoyos sociales que recibió a través de su asistente Néstor Edivaldo Desales Correa, fueron solamente dos: uno de 4 mil pesos y otro de 3 mil pesos y que ambos están documentados.

Sobre los 14 mil pesos entregados en dos cheques de 7 mil pesos cada uno, recalcó él no los recibió, pero que su asistente solo recibió uno.

Mientras que el presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo tomó el tema con mayor ligereza, ya que solo señaló que no son irregularidades.

El alcalde dijo que apenas se está revisando (con la auditoría) y que no tiene la menor duda que el recurso se ha dado de manera adecuada, de acuerdo a la normativa.

Se le preguntó de manera directa si los apoyos no se han otorgado a gente simpatizante del precandidato a la gubernatura Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a lo que respondió ”no creo, porque eso (…) es una especulación”.