Aprueba Lemus desempeño de Alvar y de Zamarripa, la federación “ha quedado a deber”

Celaya, Gto. Para el presidente municipal de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, el secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca, y el procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, han hecho un trabajo arduo en materia de seguridad, mientras que por parte de la federación ha sido insuficiente su presencia.

En entrevista, el alcalde celayense respondió a cuestionamientos sobre cómo veía el trabajo de los funcionarios estatales, después de que David Muñoz, regidor irapuatense, y presidente de la Asociación Nacional de Regidores, señalara que acudirán al Congreso del Estado para solicitar por escrito la salida de los dos responsables de la seguridad en Guanajuato, debido al alto índice de inseguridad.

“Han estado realizando un trabajo importante para el estado, han hecho un frente a ello, pero definitivamente el país está en un momento importante en el crecimiento de la delincuencia organizada, desde ese análisis y perspectiva, el trabajo que han realzado ahí está, es arduo y permanente” dijo Lemus Muñoz Ledo.

Recalcó que en el caso especifico de Celaya se ha recibido el apoyo a través de las diferentes acciones, en las peticiones que se han realizado y que la colaboración será permanente con ellos.

Sobre las declaraciones del delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato, Javier Aguirre Vizzuett, quien señaló que el Gobierno del Estado se tiene que responsabilizar en la atención al tema de inseguridad y no decir que los delitos son del orden federal y nada más le corresponde a la federación atender el tema, lo que es no responsabilizarse del papel que cada uno tiene, fue abordado por el munícipe.

Al respecto, Lemus mencionó que está claramente definido el ámbito de los gobiernos federal y estatal, pero que esto se trata: no de echar culpas, sino de colaborar para ver cómo se disminuyen los índices de delincuencia, en la medida de las competencias, ya que no hay duda en lo que le corresponde cada uno: “la ley es muy clara”.

Recalcó que en lo que respecta al municipio se sigue trabajando en la prevención y se fortalecerá lo que sea necesario y se seguirá solicitando el apoyo a quien corresponda.

“Hay situaciones que se están incrementado, por eso pedimos el apoyo federal y estatal para poder cubrir, estamos trabajando, es una situación que debemos atender ya de manera ordinaria”.

Al cuestionarle si el estado ha cumplido en materia de seguridad, dijo, “desde luego que sí” ¿y la federación? “la federación ahí, están los datos no, no es que no hayan cumplido, sino ha sido insuficiente la presencia de ellos y sí solicitamos su colaboración y sumar fuera”, concluyó.