Aprueba Ricardo Ortiz Ley de Seguridad Interior; da certeza jurídica a militares y ciudadanos, asegura

Irapuato, Gto. “Llegará el tiempo en que los militares regresen a los cuarteles” pero hoy no es el día aseguró el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, al estar de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior porque otorga la certeza jurídica a los elementos y a la ciudadanía.

“Hay que entender el momento inédito que estamos viviendo, aunque el país ha tenido problemas todo e tiempo, hoy estamos viviendo una situación complicada… llegará el tiempo en que los militares deban regresar a sus cuarteles pero no antes de solucionar el problema, quienes hablan de la militarización deberían de reflexionar a que le tiramos, ¡sí con el ejército en las calles estamos como estamos!, si estuvieran en las calles seriamos rehenes de la delincuencia organizada” indicó.

Sobre quienes rechazan la intervención del Ejercito dijo, “Es la institución más reconocida y aceptada en la sociedad, no la desautoricen tampoco, eso de la militarización son términos que se utilizaron en el pasado, si vamos a caer en una situación de golpes de estado definitivamente por ese lado no, pero sí para algo tenemos al ejército, no nada más lo utilizamos para cuando haya guerra o cómo”

Esa certeza jurídica dijo también se les dará a la Policía militar que llegara al estado en el mes de Enero y a la sociedad y está de acuerdo en revisar el tema de derechos humanos

López Obrador “populismo e ignorancia”

El alcalde calificó a Andrés Manuel López Obrador de populista e ignorante luego que el dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) puso en la mesa otorgarles amnistía a delincuentes.

“López Obrador dice cualquier tontería por el populismo e ignorancia, ahora resulta que vas a perdonar a quienes han masacrado a este país y matado a miles, porque siempre estar pensando en los menos y no en los más, que le pregunte López Obrador a quienes le han matado un miembro de la familia a ver que le dicen.