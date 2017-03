Aprueban bases para compra de gasolina de vehículos oficiales en León; piden monitorear consumo

León Gto. El síndico panista Carlos Medina Plascencia, señaló que es preciso que se considere la instalación de sistemas GPS, que permitan monitorear los recorridos de cada una de las unidades que componen el parque vehicular del municipio de León.

Luego de que aprobar las bases de la nueva licitación para la proveeduría de combustible, que se utilizará para los 2 mil 300 vehículos adscritos a la administración local, Carlos Medina señaló que tan sólo el 80 por ciento de estos pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública municipal, lo cual hace necesario establecer un sistema que controle recorridos contra consumo.

“Es en la forma de contratación y de quién va a proveer el servicio, pero yo creo que todavía queda pendiente algo que tenemos que revisar hacia dentro, en particular en la Secretaría de Seguridad Pública, con respecto a las formas de control de la unidades. “Lo he comentado constantemente, el asunto de los GPS, de que hay equipos en la actualidad que pueden hacer un monitoreo mucho más preciso, del consumo de combustible”, señaló el edil.

El techo presupuestal aprobado para esta compra fue estipulado en 100 millones de pesos, por lo que Medina consideró que esto amerita que haya un control en donde puedan tener acceso a la información del uso que tienen las unidades, cada uno de los directores de las dependencias, desde el área administrativa.

Explicó que actualmente el suministro de gasolina se hace directamente con el proveedor intermediario. Se trata de una cantidad estipulada por unidad de manera mensual.

“Puede que yo use lo que me están autorizando y resulta que no recorrí nada (…) no es lo mismo una unidad de ocho cilindros a una de cuatro”.

Por lo pronto, entre las condiciones que se aprobaron para la contratación del nuevo proveedor de combustible de las unidades municipales, se encuentra el número de estaciones que tengan en la mancha urbana, que estas estén distribuidas cerca de las cinco delegaciones de la policía, y principalmente que no estén en la lista negra de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).