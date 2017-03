Aprueban Fideicomiso de Seguridad en León; en firme, 50 mdp aportados por el estado

León, Gto. Los integrantes de las comisiones unidas de Gobierno y Hacienda aprobaron por mayoría la creación del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (Fifoseg) del cual hasta el momento se tiene en firme los 50 millones de pesos aportados por el Gobierno del estado.

La propuesta será aprobada en la siguiente sesión del Ayuntamiento, aunque inicialmente se había manifestado que el fideicomiso tendría la aportación del municipio con 50 millones de pesos, dicho recuso aún no está seguro, ni los 10 millones que aportaría el sector empresarial.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el fideicomiso estará integrado por el titular de la dependencia, Luis Enrique Ramírez Saldaña, así como el primer síndico y presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, así como una persona de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El contralor formará parte pero no tendrá voz, ni voto.

El alcalde Héctor López Santillana elegirá a 6 personas para que formen parte del fideicomiso.

El único voto en contra de la creación del fideicomiso, fue del regidor priista Salvador Ramírez Argote, pues consideró que no se ha estudiado lo suficiente la creación de dicho organismo.

“Parece que no se están haciendo bien las cosas, no hay la certeza de que alguien aporte al menos por lo que comentaron. Me parece que la creación de un fideicomiso complica el manejo de los recursos públicos, lo hemos visto en diferentes fideicomisos, al menos en este municipio y otros”, manifestó.

