Arrecian ataques de transportistas contra Ricardo Ortiz, alcalde afirma no cederá al “chantaje”

Irapuato, Gto. El presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que “no le temblará la mano” y usará la fuerza pública en caso de que los transportistas bloqueen las vialidades si insisten en el incremento al transporte público, advirtió que no van a permitir “extorsiones ni chantajes”.

Tras el acercamiento con el senador Gerardo Sánchez el viernes pasado, los transportistas arreciaron los ataques contra el gobierno de Ortiz, cuyo Ayuntamiento había votado unánimemente en contra del aumento a la tarifa. Hoy, los concesionarios contrataron un desplegado en medios de comunicación donde aseguran que la manifestación del 28 de septiembre se debió a la inseguridad, no porque busquen dicha alza.

A la reunión del gremio de transportistas con el senador priista asistió el regidor David Muñoz Torres (también del PRI), quien se ausentó de la sesión de Ayuntamiento de ese día argumentando “motivos personales”, aunque no tuvo empacho en aparecer en dicha reunión, según revelaron las fotos de Gerardo Sánchez en redes sociales.

Esta visita tampoco se le informó al coordinador de los regidores priistas y enlace del aspirante a la gobernatura por el tricolor, Armando de la Cruz Uribe Valle.

Hoy lunes, el alcalde desestimó el desplegado y las afirmaciones de que ya hay denuncias en el Ministerio Público por la inseguridad.

Ricardo Ortiz Gutiérrez informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Samuel Ugalde, se había reunido antes (con los transportistas) para revisar ese tema.

“Espero que no (salgan a bloquear calles), porque entonces haría el llamado a que me respalde la ciudadanía y tomaré las decisiones que deba tomar, lo que señale la ley, el bloqueo de calles está penado, iremos con las grúas, con Seguridad Pública, pero no vamos a permitir chantajes ni extorsiones” de los transportistas.

El alcalde sugirió que antes de andar poniendo desplegados y diciendo “cosas”, lo importante es dar un mejor servicio, que es lo que la ciudadanía quiere.

“Movilizaré comerciantes, estudiantes o cualquier gente (…) si estas personas insisten con estas medidas de presión (de), que el Ayuntamiento dé vuelta al tema de la tarifa; sí estamos con ellos en el tema de darles mayor seguridad, son ciudadanos a los cuales también tenemos que atender pero no (al incremento) a la tarifa, que les quede bien claro” recalcó.

“Alguien los aceleró”

El primer edil aseguró al estar sentados en una mesa de negociación, de seguridad, de economía, para ver la tarifa y mejorar el servicio… de buenas a primeras “alguien les dice (que) a través de una manifestación y de un bloqueo (lograrán cosas), ‘vamos presionando'”.

Por ello exhortó a los transportistas a que tengan la valentía de aceptar que quisieron presionar bajo la excusa de seguridad pública, “no dudamos y estamos obligados a brindar la seguridad pero el tema fundamental eran las tarifas, nosotros los vamos a seguir atendiendo en todos los rubros menos en el tarifario”, agregó.

El alcalde finalmente señaló que no han recibido respuesta concreta de los transportistas después de la rueda de prensa que dio la autoridad, pese a la reunión privada de los transportistas con el priista Gerardo Sánchez García quien aspira a la candidatura a la gobernatura por el PRI.