En distintos hechos, asesinan a 3 en León; uno de ellos podría ser víctima de la Policía Municipal

León, Gto. Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, se registraron 3 homicidios dolosos en el municipio de León. En uno de los casos, se investiga si fue un policía municipal quien privó de la vida a un menor de edad.

En el transcurso del mediodía de hoy, se reportó una agresión a balazos en la colonia Chapalita, al parecer se trata de un “viene, viene”, quien es reportado como grave.

Un adolescente de 16 años fue herido de bala, tras una riña campal en la colonia León I, y horas después se reportó su fallecimiento en un hospital. Los vecinos y familiares apuntan a que la bala provino de un elemento de la Policía Municipal.

Aproximadamente a las 4:00 de la mañana se reportó una riña a balazos entre dos bandas, en la calle Cecilio Estrada de la colonia León I. En ese hecho fue herido Miguel Ángel, de 16 años, quien fue trasladado de emergencia hasta el Hospital General Regional en donde falleció a las 10:30 de la mañana de este domingo.

Presuntamente, en el momento en que Miguel Ángel fue herido ya había intervención en el lugar, de parte de la Policía Municipal por lo que se indicó la posibilidad de que el joven fuera herido por un elemento de seguridad pública. Sin embargo, en el Ministerio Público -hasta el mediodía de hoy-, todavía no había información que lo confirmara.

Entrevistado poco después, el Subsecretario de Seguridad Pública de León, Francisco Becerra López afirmó que sí existe la posibilidad de que el menor, sí haya recibido una bala de la Policía Municipal, debido a que un elemento realizó un disparo al aire.

El funcionario explicó que cuando los elementos de Policía Municipal atendieron el reporte, fueron recibidos a balazos de parte de los grupos que reñían y un elemento de Seguridad Pública disparó para intentar dispersar el pleito.

“Sabemos que sí hubo un disparo de parte de la Policía para poder alguna manera salir del lugar y que te hace decir conflicto que estaban teniendo porque no era posible estar metido en medio de esas bandas y por otro lado fue cuando también le dan de Liz faro a la patrulla, se repliegan y los disparos (de los policías) yo no creo que hayan sido en contra de los muchachos de las bandas pero eso no lo podemos determinar, no tenemos el dato concreto para afirmar o negarlo”, dijo.