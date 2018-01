Matan a tiros a dos menores de edad, familiares entre sí, en casa de la colonia La Brisa, en León

León, Gto. En una casa de la calle Paracho de la colonia La Brisa, muy cercano al Bulevar Vicente Valtierra, un comando armado atacó a dos integrantes de una familia, dos primos menores de edad.

Cerca de la media noche del jueves, varios vecinos de la citada calle llamaron alarmados a la central de emergencias para reportar que sujetos armados habrían atacado a balazos a una familia entera.

La policía llegó al lugar y cerró de inmediato las calles aledañas, algunas personas han comentado a Zona Franca que posiblemente se registró la muerte en el interior de la vivienda, de dos menores de edad, a quienes identifican bajo los alias de “El Meñitos” de 14 años y su primo “El Melenas” de 17 años.

“Los policías entraron a la casa y salieron pero no vimos llegar a una ambulancia, ya Hasta después pero no ha salido nadie de ahí, viven unos señores con un chavo y una chava que no pasan de los 14 así, como se ven; se oyeron un buen de disparos pero adentro y nada más se oyó después que se iban como dos carros o camionetas, no se sabe”; contó un vecino.

Hasta el momento las autoridades en el lugar se mantienen herméticas y no hay información que corrobore lo dicho por los vecinos; sin embargo, existe la versión entre sus vecinos que dichos jóvenes ejecutados serían primos de otros dos hombres asesinados en octubre pasado en la calle Apatzingán de la misma colonia.

En aquella ocasión José Luis y Eduardo se encontraban afuera de una casa en dicha calle Apatzingán cuando sujetos armados les dieron alcance hasta un domicilio y los acribillaron.

Heridos, fueron llevados al Hospital General Regional, donde fallecieron a consecuencia de las heridas de bala.

Vecinos comentan que “El Meñitos” era hermano de José Luis y a su vez primo de Eduardo.