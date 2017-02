AUDIO: Funcionaria reconoce que sabía (y autorizó) invitación a comer por parte de Director acusado de acoso

Irapuato, Gto. Un audio de una conversación de Ana María Flores Bello, titular de Oficialía Mayor del Municipio de Irapuato, con una trabajadora del Taller Municipal, evidencia que la funcionaria estaba enterada del interés extralaboral que había por parte del director dicho Taller, Fernando Pérez Torres, con esta empleada.

La afectada, identificada con el nombre ficticio de “Natalia”, presentó una denuncia en Contraloría Municipal por acoso sexual.

“No tiene nada de malo que te regalen flores, entre compañeros no lo veo mal. Yo autoricé que te invitara a desayunar, él (Fernando) me preguntó si había algún problema, yo le dije que no” se escucha en el audio.

Y pese a que la quejosa le dice en la plática que su jefe le preguntaba repetidas veces por saber dónde vivía, la Oficialía Mayor desestimó el comentario y dejó el asunto en manos de la Contraloría.

“Natalia”, empleada del taller municipal, acompañada de la regidora del PRI Sharon Orozco, declaró que después que acudió con el presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez a solicitar su ayuda en el caso, este le indicó que no presentara denuncia oficial y más bien la mandó con la Oficial Mayor, afirmando el munícipe que es un asunto producto de que “Natalia” estaba en la lista de despedidos del Taller Municipal.

Ya en reunión con la funcionaria, esta le dijo a la empleada que no tenía nada de malo que la invitaran a salir, según consta en el audio, pero le mostró 2 hojas para que firmara su renuncia, a lo que “Natalia” se negó. La versión de Ana María Flores Bello es que era porque ya la andaban buscando para despedirla.

Después, la quejosa presentó denuncia en la Contraloría Municipal, a cargo de Guillermo Patiño Barragán, por el supuesto acoso sexual del director Fernando Pérez contra ella, denuncia que está en proceso.

Luego que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato iniciara por oficio un expediente de queja, días después la empleada presentó formalmente su denuncia, quedando radicada en el expediente 32/2017 hoy en investigación; a decir de Derechos Humanos están solicitando los expedientes para integrarlos a la carpeta.

“Natalia” ha afirmado que la destitución fue porque acudió a los medios de comunicación a hacer pública su denuncia, y por negarse a otro tipo de actos.

Sin embargo, en el audio, Flores Bello niega tal acusación y dice que la salida de la empleada es por anomalías en la carga de combustible ya que una motocicleta cargó hasta 5 mil pesos y se utilizó una tarjeta de carga de una patrulla que estaba descompuesta, a lo que la empleada asegura que fue por indicación de los encargados y asegura tener los oficios que respaldan los dichos.

“Natalia” anunció también que presentará denuncia penal en el Ministerio Público contra el director del Taller municipal por los presuntos (episodios) de acoso sexual.

Piden se separe del cargo al funcionario mientras se investiga el caso

Por su parte, la regidora del PRI, Sharon Orozco afirmó que presentaría el audio a la Contraloría para que se investigue el actual de la Oficial Mayor, Ana María Flores Bello, porque o funge como encargada de recursos humanos o es Oficial Mayor, “no sabe la dignidad humana, no puede estar en recursos humanos para empezar”.

La edil también dijo que solicitará que la comisión de Perspectiva de Género tome este caso, y hará la petición que se separe del cargo a Fernando Pérez mientras se investiga, y como reparación del daño, que se reintegre a la empleada a su puesto y que se capacite a los directores en perspectiva de género.

“Contraloría debe de investigar esto. Ahorita mismo, lo puedo hacer de viva voz en calidad de regidora que se investigue. De ahí invitar a Contraloría y comisión de Equidad de género y escuchar a Ana María porque tiene derecho a audiencia. Lo que diga el juez o derechos humanos si encontramos que hubo daño psicológicos sobre ella en lo mínimo voy a pedir reparación del daño, que en lo personal es la reinstalación”, dijo Orozco.

La regidora priista dijo que en este caso quedó evidenciada además la falta de protocolos al interior de la administración en atención a la mujer luego de hacer una denuncia, pues la empleada aseguró que nunca la tendieron el Instituto de la Mujer Irapuatense (Inmira) o se le dio atención.

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, por su parte, ha señalado que la salida de la empleada del Taller Municipal no era por la denuncia, incluso cuestionó por qué en ese momento no había presentado la denuncia.

Transcripción de una parte del audio

(Voz de “Natalia”. En AMFB es la respuesta y preguntas de Ana María Flores Bello).

Natalia.- Si está en Contraloría, no se habían presentado porque yo hablé con el Alcalde y él me dijo que por manera oficial no metiera ninguna queja, ni por medios ni nada de eso, pero bueno ya decidí a ponerla (denuncia) en Contraloría.

AMFB.- Sí me han comentado que ya está en la investigación, pero no sé qué pruebas presentaste, solo testigos.

Natalia.- De hecho tengo pruebas, ya las presenté y nada más esperar.

AMFB.- Contraloría le tocará determinar qué tipo de acoso fue, si fue un acoso sexual o fue un acoso laboral, que era lo que te explicaba la vez pasada, son cosas muy diferentes: un acoso sexual llega a un fin muy definido y un acoso laboral, bueno también, que tampoco se debe de confundir con la presión o porque el taller vivía momentos difíciles y no es que Fernando, yo los estaba presionando a todos. Son cosas diferentes.

En otra, parte del audio, Flores Bello acepta que sabía de las invitaciones a desayunar, porque ella le dio permiso el director Fernando.

AMFB.- Por eso deja que Contraloría haga todas sus investigaciones, todas, si hay algo bueno nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, si no, bueno qué te digo mujer, yo creo que Contraloría tendría que hacer su trabajo.

Natalia.-Si es quien se dedica hacer eso.

AMFB.- Como te digo, tus compañeros vinieron y me dijeron “Lic, ¿qué hacemos?”, pues ustedes digan lo que tengan qué decir.

Natalia.- Desde un principio me platicaron que tienen miedo que les vaya a pasar lo mismo, yo les comenté y ellos estuvieron presentes y me comentaron.

AMFB.- Quiero decirte que el día que Fernando te invitó a desayunar yo estaba enterada, y yo lo autoricé antes de que te invitara a desayunar. Él me habló: “Lic, vamos hacer un jarreo y aprovechando voy a pasar a desayunar, voy con (“Natalia”), ¿hay algún problema si desayunamos?”. ‘No, Fer, ningún problema’, yo sí estuve enterada ese día que Fernando… (inaudible)

Natalia.- ¿Le comentó de las flores?

AMFB.- Y después me platicó, sí, me dijo “Compramos una flores para la oficina”, hasta ahí, yo desconozco si sí dijo “A ver (“Natalia”) estas flores son para ti, te las regalo de mí, Fernando, para ti”, lo desconozco, sí supe de tus flores, sí me dijeron de las flores, sí me avisó antes “Voy hacer un jarreo, voy a invitar a desayunar a (“Natalia”), ¿puedo?”. Adelante, o sea, entre compañeros desde mi óptica no lo veo mal o si hay otros fines, bueno, qué te digo, yo sí estuve enterada de esa vez, fue la única, no sé si hubo más, habrá cosas que se tendrán que investigar, ahora como la vez pasada yo te dije (“Natalia”) no tiene nada de malo que te regalen flores, mira, me regalan y (… silencio).

Natalia.- Es que ya hacía (a)normal de que diario casi me preguntaba dónde vivía.

AMFB.- Sí quiero hacer esa aclaración, aquí está, se te va a notificar, la baja ya está, se te va a notificar para que pases por tu cheque, será tu decisión si vas o no por él, ahí está (“Natalia”), es tuyo, es tu derecho, tú te lo ganaste, ahí está, tú decides si vas por él o no, si no es por él quedará en la Junta de conciliación, se certificará y notificado que nosotros como municipio estamos dando cumplimiento a tu derecho, si no quieres ir por él, bueno, entiendo que tomarás otro tipo de cartas en el asunto, que mira: te va llevar más tiempo, tendrá que pagar los servicios de un abogado pero al final de cuentas aquí está tu cien por ciento. Ese es tuyo, tú te lo ganaste.

Natalia.- ¿Y no hubo forma de reubicarme Lic?

AMFB.- No (“Natalia”), no por el momento, más adelante, tú sabes que las administraciones son cíclicas, esto es una rueda de la fortuna, más adelante si hubiera alguna vacante que cumpla con tu perfil, ah bueno se tendrá que evaluar, aquí no se le cierran las puertas a nadie tampoco, pero tendrá que ser algo muy destinado a tu perfil pero por el momento no lo hay.

Natalia.- Ok, muy bien, para checarlo, entonces me espero para Recursos Humanos…