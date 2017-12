De las 451 recomendaciones emitidas por la Pdheg durante el 2017, municipios rechazan sólo 6

León, Gto. De las 451 recomendaciones que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg) ha emitido a autoridades municipales y estatales durante el 2017, han sido 6 las que no se han aceptado, así lo dijo Raúl Montero de Alba, titular de este organismo, quien además refirió que son las instituciones de seguridad las que más investigaciones acumulan.

La Secretaría de Seguridad Pública de Irapuato acumula 46 recomendaciones durante el año; la de Celaya 29 y la de León apenas 26, aún cuando contra esta última se abrieron 76 expedientes de queja.

Raúl Montero de Alba mencionó que una vez que se hacen las investigaciones y se concluye que las autoridades sí tuvieron responsabilidad en una violación a los derechos humanos, la autoridad debe ser notificada y tiene un plazo de 5 días para responder si acepta o no las recomendaciones hechas por la Pdheg.

“Hemos tenido algunas recomendaciones que no han sido aceptadas y algunas de ellas están en reconsideración, algunas de ellas es una reparación del daño en cuestión de San Felipe, atendiendo que se encuentra en litigio en el Tribunal de lo Contencioso administrativo por la vía jurisdiccional para garantizar los derechos humanos y en tanto no exista una resolución del Tribunal, no se va a atender esta recomendación porque hubo daños a la persona y una cuestión económica que se tiene que atender”, ejemplificó.