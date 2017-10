Denuncia por acoso en el Cereso de León, muestra del fallido llamado de Márquez contra la violencia de género: Las Libres

León, Gto. A las autoridades estatales les falta seriedad y firmeza al enviar un mensaje en el que condenen la violencia contra las mujeres, así lo dijo la líder de Las Libres, Verónica Cruz, tras el caso de acoso sexual y laboral que cuatro altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado cometieron contra una empleada.

Verónica Cruz estuvo asesorando a la víctima durante el proceso de denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y ante el Ministerio Público, por lo cual, señaló que sí hubo una sanción administrativa contra Víctor Hugo Resendes, director del Sistema Penitenciario Estatal.

Sin embargo, la líder de Las Libres mencionó que a las autoridades estatales les falta confiar en la palabra de las mujeres cuando denuncian que son víctimas de algún tipo de abuso.

“No se ha mandado suficientemente el mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y es así porque no solamente los hombres comunes y corrientes en Guanajuato siguen violentando a las mujeres, como ya lo vemos todos los días, sino además funcionarios y altos funcionarios.”

Agregó que lo que se requiere es que, cuando haya funcionarios públicos involucrados en casos de abuso contra las mujeres, las medidas de sanción sean ejemplares y no siempre se limiten al aspecto administrativo.

Verónica Cruz confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sí separó momentáneamente de su cargo a Víctor Hugo Resendes tras la denuncia interpuesta por la víctima y las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos.

“Sí hubo una sanción directa a la persona involucrada, de hecho, lo salieron de la Secretaría de Seguridad e incluso llegó a oídos del gobernador y también me consta, no sólo en este caso sino en otros que han tenido que ver con altos funcionarios, donde inmediatamente se le separe del cargo aunque no haya concluido la investigación”.

Sin embargo, agregó que las acciones recomendadas por la Pdheg, aunque son positivas, pierden fuerza si es que esta instancia no les da el seguimiento necesario y garantiza que todas ellas se cumplan a cabalmente y exista una reparación del daño a la víctima.

“Lo que hemos encontrado es que incluso donde hay recomendaciones ejemplares como en el caso Karla Silva, nunca se le da el seguimiento adecuado, en este caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, no se sabe al final si lo cumplieron o lo cumplieron satisfactoriamente para las víctimas”, dijo.

El cumplimiento de las recomendaciones no siempre puede ser vigilado por las víctimas, considerando que quedan cansadas después de todo el proceso que se realiza para la investigación.

En este caso particular, Verónica Cruz expuso que la víctima sí presentó una querella ante el Ministerio Público contra Víctor Hugo Resendes pero que, fue hasta el año 2017, aun cuando el acoso sexual se dio en 2015.

Dentro de las recomendaciones emitidas por la Pdheg también se señala al director del Centro de Readaptación Social de León, Arturo Castañeda; el director del Cereso de Acámbaro, Martín Abraham Hernández; y el subdirector administrativo del Cereso de León, Cesario Daniel Rodríguez Morales.