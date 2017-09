Todos los diputados del PAN presentarán carta intención para reelegirse; el PRI solo suma dos interesados

Guanajuato, Gto. Los 19 legisladores que integran el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local presentarán su carta intención para buscar la elección consecutiva, ante el Instituto Electoral del Estado pero también ante el Comité Directivo Estatal. En el caso del PRI son dos las diputadas que ya han externado su interés.

El coordinador de la fracción, Éctor Jaime Ramírez Barba, previó que serán todos los legisladores los que hagan uso del derecho que tienen de buscar la reelección.

Dijo que en su caso ya tiene lista la carta que será entregada tanto al órgano electoral local como al partido, porque el tiempo para presentar la intención de elección consecutiva vence el próximo 7 de octubre.

“Ya la tengo lista (la carta)… son dos cartas, la ley prevé que la tienes que presentar ante el Ieeg y ante el partido. El partido estará definiendo a finales de octubre, principios de noviembre cuál sería el modo, el tiempo y el lugar, de forma tal que como yo soy representante por el tercer distrito de León tendremos que esperarnos porque por mucha intención, si el partido decide que en el tercer distrito va género femenino, pues aunque yo quiera”.

Ramírez Barba comentó que la carta la estarían presentando los 19, porque si no se ingresa el documento “pierdes todo”, pero las definiciones llegarán cuando el partido defina el método para la elección de candidatos.

A decir del panista, él se hará un lado si es que el partido decide que por el Distrito III va a postular a una mujer, y entonces presentaría una carta para desistirse de la elección consecutiva.

“Como no está definida la estrategia de quién es, cuál el método y el género, todavía la moneda sigue en el aire. Yo preveo que los 19 (presentarán la carta) porque si no como que no habría lógica… Si al final el partido me dice que en el distrito va género femenino, yo estaré emitiendo una carta en la que me desisto”.

En el PRI han sido dos las diputadas que han manifestado su interés por mantenerse otros tres años en el Congreso local: Arcelia González y Guadalupe Velázquez, de acuerdo con el presidente del Comité Directivo Estatal del partido, Santiago García López.