Anuncia Botello denuncia ante la PGR por contratación de empresa fantasma en el gobierno de Márquez

León, Gto. La exalcaldesa de León y ahora diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez denunciará ante la Procuraduría General de la República que el gobierno de Miguel Márquez haya contratado a la empresa FBM Comercializadora -boletinada por la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) como “empresa fantasma”-, para triangular el pago de publicidad con los diarios El Sol.

Botello Santibáñez dijo que en esta denuncia, que será presentada el próximo jueves, solicitará que sea el propio SAT quien también acuda a realizar una querella y colabore en el proceso de investigación sobre las actividades que realiza FBM Comercializadora.

Manifestó que exigirá que la contratación de esta empresa fantasma sea investigada de manera contundente y que efectivamente se sancione al o los responsables de la participación de FBM como proveedor del gobierno del estado pese a que sus actividades ilícitas fueron boletinadas incluso en el Periódico Oficial de la Federación.

“Queremos también que se investigue con el mismo rigor con el que se ha hecho la investigación de las empresas supuestamente fantasmas de la administración (barbarista)”, manifestó.

Agregó que no solamente la Coordinación de Comunicación Social podría tener responsabilidad en esta contratación, sino que los alcances llegarían hasta la propia FBM Comercializadora, de tal forma que solicitará que se investigue cómo fue la conformación de la empresa y cuáles son sus actividades.

Respecto a la defensa que ha realizado Enrique Avilés, coordinador de Comunicación Social, sobre la empresa FBM Comercializadora; la priista destacó que él únicamente está replicando la actitud que Miguel Márquez ha tomado a lo largo de su administración, en donde no ha querido hacerse responsable por los errores que ha cometido.

“Han explicado situaciones que son realmente absurdas y que nadie les ha preguntado. Es realmente vergonzoso, esto es lo que es el gobierno de Miguel Márquez, lo que hemos visto hoy ha sido la dinámica de Miguel Márquez en todos los años que lleva gobernando, él no ve nada, no se da cuenta o no da explicaciones y siempre se ha dedicado a buscar responsables o culpables en otras personas”.